Lantik Lima Pejabat Tinggi Kemenkeu, Purbaya Tekankan Disiplin Fiskal hingga Integritas

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada, Selasa (21/4).
JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada, Selasa (21/4).
Dalam arahannya, Purbaya menegaskan tiga pesan utama yang menjadi pegangan para pejabat baru, yakni disiplin fiskal, pengelolaan kas negara yang optimal, serta integritas.
Menurut Purbaya, para pejabat yang baru dilantik kini memegang amanah besar dari negara di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Ia menilai tantangan ekonomi dunia saat ini menuntut aparatur negara bekerja lebih sigap dan profesional.
“Hari ini kita lantik pejabat baru. Intinya satu, Anda sekarang pegang kepercayaan negara di tengah dunia yang lagi tidak stabil,” ujar Purbaya dalam acara pelantikan di Kantornya.
Dia menegaskan, jabatan yang diemban bukanlah fasilitas, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Menurutnya, ujian kepemimpinan justru muncul saat tekanan dan situasi sulit terjadi.
“Jabatan itu bukan fasilitas, itu amanah. Kita diuji bukan saat kondisi normal, tapi saat tekanan datang,” tegasnya.
Pesan pertama yang disampaikan adalah pentingnya menjaga disiplin fiskal. Purbaya menekankan bahwa defisit anggaran bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan kredibilitas pemerintah di mata dunia.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN tetap terkendali dan tidak melampaui batas 3 persen. “Angka defisit itu bukan sekadar target, itu sinyal ke dunia bahwa kita serius menjaga fiskal,” tegasnya.
Pesan kedua ialah pengelolaan kas negara atau cash management yang rapi dan efisien. Menurut bendahra negara, arus kas yang sehat menjadi kunci kelancaran belanja negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Negara ini hidup dari aliran kas. Kalau Anda kelola dengan benar, kita bisa ngebut,” ucapnya.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian