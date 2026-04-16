Purbaya Klaim Rating Kredit Utang RI Masih Stabil, S&P Pertahankan Level BBB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (istimewa)
JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rasio kredit utang Indonesia tetap aman dan stabil. Hal ini merujuk pada hasil pertemuannya dengan Standard & Poor's (S&P) yang mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
Diketahui rating Triple B (BBB) adalah kategori "Investment Grade" atau layak investasi yang menunjukkan tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah.
Menurut Purbaya, keputusan S&P tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah, terutama dalam menjaga defisit anggaran tetap terkendali.
“Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga dibawah 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya usai pertemuan di Washington DC, dikutip Kamis (16/4).
Ia menekankan, disiplin fiskal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar keseimbangan anggaran tetap dijaga di tengah tekanan global.
"Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga dibawah 3 persen,” imbuh Purbaya.
Meski sempat menyoroti rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara, Purbaya memastikan kondisi tersebut masih dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah, kata dia, terus melakukan perbaikan struktural untuk memperkuat penerimaan negara.
Baca Juga:Prediksi Dan Link Live Streaming Celta vs Freiburg: Tuan Rumah Wajib Menang Besar untuk Lolos Semifinal
"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik,” kata Purbaya.
"Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan dibulan januari-maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas,” ucap Purbaya.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan pajak tumbuh sekitar 30 persen dalam dua bulan pertama tahun ini, dan naik 20 persen pada periode Januari–Maret dibandingkan tahun lalu.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026