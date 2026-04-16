Purbaya Klaim Rating Kredit Utang RI Masih Stabil, S&P Pertahankan Level BBB

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rasio kredit utang Indonesia tetap aman dan stabil. Hal ini merujuk pada hasil pertemuannya dengan Standard & Poor's (S&P) yang mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.

Diketahui rating Triple B (BBB) adalah kategori "Investment Grade" atau layak investasi yang menunjukkan tingkat risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah.

Menurut Purbaya, keputusan S&P tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah, terutama dalam menjaga defisit anggaran tetap terkendali.

“Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga dibawah 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya usai pertemuan di Washington DC, dikutip Kamis (16/4).

Ia menekankan, disiplin fiskal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar keseimbangan anggaran tetap dijaga di tengah tekanan global.

"Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga dibawah 3 persen,” imbuh Purbaya.

Meski sempat menyoroti rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara, Purbaya memastikan kondisi tersebut masih dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah, kata dia, terus melakukan perbaikan struktural untuk memperkuat penerimaan negara.

"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik,” kata Purbaya.

"Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan dibulan januari-maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas,” ucap Purbaya.