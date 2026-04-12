R. Nurul Fitriana Putri
13 April 2026, 04.56 WIB

Menkeu Purbaya Kritik Soal Proyeksi Ekonomi World Bank: Saya Pikir Salah Hitung, Dia Melakukan Dosa Besar!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Nurul F/JawaPos.com)

JawaPos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap proyeksi Bank Dunia atau World Bank yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 4,7 persen. Ia bahkan menyebut lembaga tersebut kemungkinan “salah hitung” dan telah melakukan dosa besar.

Purbaya menilai proyeksi tersebut tidak sejalan dengan kondisi aktual perekonomian domestik. Ia mengungkapkan, pada Kuartal I-2026 saja pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mampu menembus kisaran 5,5 persen hingga 5,6 persen.

“Kan triwulan pertama saja mungkin 5,5 persen, 5,6 persen atau lebih. Berarti World Bank menghitung kita mau resesi, turun ke bawah sekali, setelah itu kalau rata-ratanya 4,6 persen. Saya pikir World Bank salah hitung,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (12/4).

Menurut dia, proyeksi yang lebih rendah dari Bank Dunia kemungkinan dipengaruhi oleh asumsi tingginya harga minyak dunia. Namun, Purbaya meyakini prediksi tersebut bisa berubah jika kondisi global kembali normal.

“Kalau sebulan dari sini harga minyak turun ke level normal lagi, World Bank pasti akan ubah prediksinya. Tapi dia sudah melakukan dosa besar, dia menimbulkan sentimen negatif ke kita,” jelasnya.

Tak hanya itu, Purbaya secara terbuka menyatakan dirinya menunggu permintaan maaf dari Bank Dunia apabila nantinya harga minyak mentah sudah kembali ke level normal.

“Nanti saya tunggu permintaan maaf dari mereka ketika harga minyak sudah balik lagi ke level yang normal, kalau dia ubah prediksi ekonominya lagi,” sambungnya.

Meski demikian, ia menegaskan fokus pemerintah saat ini bukan pada perdebatan proyeksi, melainkan memastikan seluruh mesin ekonomi berjalan optimal. Mulai dari menjaga iklim investasi, memperkuat program pemerintah, hingga memastikan sistem keuangan siap menopang pertumbuhan.

“Saya sih akan optimalkan semua mesin ekonomi yang ada di sini, itu saja. Mungkin saja World Bank betul, tetapi saya nggak tahu, yang jelas kalau di angka saya sih sudah membaik dan kita akan jaga terus,” ucapnya.

Ia pun menambahkan, strategi ekonomi yang dijalankan pemerintah diyakini mampu menjaga momentum pertumbuhan, termasuk melalui pendekatan khas kawasan Asia. “Mungkin World Bank belum tahu jurus-jurus Asia saya, jurus-jurus Asia Pak Prabowo,” pungkas Purbaya.

Editor: Bintang Pradewo
Artikel Terkait
Purbaya Pastikan Tak Ada Anggaran Motor MBG Tahun Ini, Singgung Perencanaan Sebelum Era Kepemimpinannya - Image
Ekonomi

Purbaya Pastikan Tak Ada Anggaran Motor MBG Tahun Ini, Singgung Perencanaan Sebelum Era Kepemimpinannya

09 April 2026, 22.40 WIB

Viral Motor Berlogo BGN, Menkeu Purbaya Akui Sempat Tolak Pengadaan Motor dan Komputer untuk Petugas MBG - Image
Ekonomi

Viral Motor Berlogo BGN, Menkeu Purbaya Akui Sempat Tolak Pengadaan Motor dan Komputer untuk Petugas MBG

09 April 2026, 00.40 WIB

Menkeu Purbaya Berniat Ambil Alih PNM dari Danantara, Bidik Jadi Bank UMKM Penyalur KUR - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Berniat Ambil Alih PNM dari Danantara, Bidik Jadi Bank UMKM Penyalur KUR

08 April 2026, 01.53 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

