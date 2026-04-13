Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian stabil Senin pagi

JawaPos.com - Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin, pukul 07.35 WIB, menunjukkan harga untuk UBS, Antam, serta Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp2.890.000, Rp2.975.000, dan Rp2.876.000 per gram.
Harga tersebut merupakan angka yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian pada Minggu (12/4/2026).
Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Baca Juga:Bingung Cari Makan? Ini 15 Kuliner Malam Enak di Kota Batu Pelipur Lapar di Tengah Dingin-Dingin Syahdu
Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.
Galeri24
0,5 gram: Rp1.508.000
1 gram: Rp2.876.000.
2 gram: Rp5.683.000
5 gram: Rp14.102.000
10 gram: Rp28.130.000
25 gram: Rp69.944.000
50 gram: Rp139.778.000
100 gram: Rp279.418.000
250 gram: Rp696.827.000
500 gram: Rp1.393.654.000
1.000 gram: Rp2.787.308.000
Antam
0,5 gram: Rp1.540.000
1 gram: Rp2.975.000
2 gram: Rp5.887.000
3 gram: Rp8.804.000
5 gram: Rp14.638.000
10 gram: Rp29.219.000
25 gram: Rp72.917.000
50 gram: Rp145.751.000
100 gram: Rp291.421.000
UBS
0,5 gram: Rp1.562.000
1 gram: Rp2.890.000
2 gram: Rp5.734.000
5 gram: Rp14.171.000
10 gram: Rp28.192.000
25 gram: Rp70.342.000
50 gram: Rp140.395.000
100 gram: Rp280.679.000
250 gram: Rp701.492.000
500 gram: Rp1.401.336.000
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik