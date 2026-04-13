Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
13 April 2026, 16.07 WIB

Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian stabil Senin pagi

Ilustrasi emas antam.

JawaPos.com - Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin, pukul 07.35 WIB, menunjukkan harga untuk UBS, Antam, serta Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp2.890.000, Rp2.975.000, dan Rp2.876.000 per gram.

Harga tersebut merupakan angka yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian pada Minggu (12/4/2026).

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24
0,5 gram: Rp1.508.000
1 gram: Rp2.876.000.
‎2 gram: Rp5.683.000
‎5 gram: Rp14.102.000
‎10 gram: Rp28.130.000
‎25 gram: Rp69.944.000
‎50 gram: Rp139.778.000
‎100 gram: Rp279.418.000
‎250 gram: Rp696.827.000
‎500 gram: Rp1.393.654.000
‎1.000 gram: Rp2.787.308.000

Antam
0,5 gram: Rp1.540.000
‎1 gram: Rp2.975.000
‎2 gram: Rp5.887.000
3 gram: Rp8.804.000
‎5 gram: Rp14.638.000
10 gram: Rp29.219.000
‎25 gram: Rp72.917.000
‎50 gram: Rp145.751.000
‎100 gram: Rp291.421.000

UBS
0,5 gram: Rp1.562.000
‎1 gram: Rp2.890.000
‎2 gram: Rp5.734.000
‎5 gram: Rp14.171.000
10 gram: Rp28.192.000
‎25 gram: Rp70.342.000
‎50 gram: Rp140.395.000
‎100 gram: Rp280.679.000
250 gram: Rp701.492.000
‎500 gram: Rp1.401.336.000

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore