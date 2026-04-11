Ryandi Zahdomo
12 April 2026, 04.11 WIB

Adhi Karya Dapat Kontrak Baru Rp18,1 Triliun di 2025, Proyek Gedung Jadi Andalan!

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo. (dok ADHI untuk JawaPos)

JawaPos.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menutup 2025 dengan kinerja impresif, membukukan kontrak baru Rp18,1 triliun hingga akhir tahun.

Capaian ini menegaskan posisi ADHI sebagai salah satu pemain kunci sektor infrastruktur nasional, di tengah proses penyehatan BUMN Karya.

Lini bisnis engineering & konstruksi masih menjadi mesin uang utama ADHI dengan kontribusi mencapai 91 persen. Disusul kemudian oleh sektor manufaktur (5 persen), properti & hospitality (3 persen), serta investasi & konsesi (1 persen).

Jika dibedah berdasarkan jenis pekerjaannya, proyek gedung menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 43 persen. Sementara itu, proyek infrastruktur sumber daya air menyumbang 15 persen, serta pengerjaan jalan dan jembatan sebesar 14 persen.

Produksi Capai Belasan Triliun Rupiah

Sepanjang operasional tahun 2025, total produksi ADHI tercatat menyentuh angka Rp16,6 triliun. Pendapatan ini bersumber dari usaha non-joint operation (non-JO) sebesar Rp9,7 triliun dan proyek joint operation (JO) senilai Rp462 miliar.

Beberapa proyek strategis nasional yang menjadi pendorong utama capaian ini meliputi Jalan Tol Yogyakarta–Bawen, Jalan Tol Yogyakarta–Solo–Kulon Progo dan Proyek PUSRI III-B.

Fokus Penguatan Bisnis Inti dan Penataan Aset

Corporate Secretary ADHI Rozi Sparta menjelaskan, perusahaan kini tengah fokus meningkatkan kualitas bisnis dengan memperkuat sektor konstruksi sebagai bisnis inti. Strategi ini mencakup inovasi proses bisnis serta langkah streamlining, termasuk divestasi yang terukur.

"Strategi ini juga sejalan dengan arah kebijakan yang dicanangkan oleh Danantara sebagai Holding Operasional," ujar Rozi, Sabtu (11/4).

Artikel Terkait
Wakil Ketua DPR Cucun Cek Program BSPS di Kabupaten Bandung, Temukan Masalah Lahan BUMN - Image
Berita Daerah

Wakil Ketua DPR Cucun Cek Program BSPS di Kabupaten Bandung, Temukan Masalah Lahan BUMN

14 April 2026, 18.14 WIB

Aturan Baru, Pemerintah Imbau Perusahaan Swasta - BUMN - BUMD Terapkan WFH Sehari Sepekan  - Image
Ekonomi

Aturan Baru, Pemerintah Imbau Perusahaan Swasta - BUMN - BUMD Terapkan WFH Sehari Sepekan 

01 April 2026, 20.56 WIB

Berusia 152 Tahun karena Dibangun Belanda, 65 Tahun Setelah Dinasionalisasikan - Image
Ekonomi

Berusia 152 Tahun karena Dibangun Belanda, 65 Tahun Setelah Dinasionalisasikan

30 Maret 2026, 03.53 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

