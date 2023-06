Harga Emas Antam Turun Rp 3.000 Jadi Rp 1.059.000 Per Gram

Harga emas Antam keluaran logam mulia PT Aneka Tambang Tbk tercatat turun Rp 3.000 menjadi Rp 1.059.000 per gram hari ini, Selasa (13/6). Harga tersebut tercatat turun dari harga sebelumnya Rp 1.062.000 per gram sejak Sabtu (10/6).

Harga emas yang turun juga berlaku untuk harga penjualan kembali atau buyback emas Antam sebesar Rp 3.000 menjadi Rp 940.000 per gram dari harga sebelumnya Rp 943.000 per gram. Meski begitu, Antam memastikan harga buyback emas mengikuti pergerakan harga emas dunia.

Mengutip Reuters, harga emas beringsut lebih tinggi pada hari Selasa setelah dolar mundur, meskipun langkah itu diredam karena para pedagang menunggu data inflasi AS dan keputusan Federal Reserve tentang suku bunga.

Spot emas naik 0,1 persen menjadi USD 1.959,23 per ons pada pukul 00.32 GMT dan emas berjangka AS naik 0,2 persen menjadi USD 1.973,40. Dolar AS melemah 0,1 persen membuat emas batangan dengan harga greenback lebih menarik bagi pembeli di luar negeri.