Sri Mulyani Beberkan Asumsi Dasar Penyusunan RAPBN 2024, Dari Harga Minyak Mentah hingga Inflasi

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada dalam kisaran 5,3 – 5,7 persen. Adapun inflasi dipatok pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Selanjutnya, nilai tukar rupiah pada tahun depan ditargetkan berada di kisaran Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per dolar Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun antara 6,49 persen hingga 6,91 persen. Sri Mulyani melanjutkan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di rentang USD 75 – USD 85 per barel dan lifting minyak di level 597.000 hingga 652.000 barel per hari. Adapun, lifting gas ditargetkan mencapai 999.000 – 1.054.000 barel setara minyak per hari.