Kaesang Janjikan Jokowi Datang Lagi ke Papua

JawaPos.com - Tanah Papua dinilai memiliki hubungan emosional dengan Joko Widodo (Jokowi). Asumsi itu cukup berdasar. Karena semasa Presiden ketujuh RI itu, pembangunan infratruktur di Papua mendapat perhatian dari pemerintah.

Emosi itu pula yang dirasakan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep ketika berada di Jayapura pada Rabu (6/5). Kedatangan putra bungsu Jokowi itu dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) serta pelantikan pengurus DPW PSI dan DPD PSI se-Papua di Jayapura.

"Saya ini selalu senang. Gak tahu kenapa selalu senang ketika datang ke Papua. Kemarin ke Manokwari, Sorong, hari ini ke Jayapura. Rasanya tuh berbeda ketika berjabat tangan dengan kader-kader di sini semua. Militansinya gila semua teman-teman di sini,” kata Kaesang di Jayapura pada Rabu (6/5).

Adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu optimistis kemenangan PSI pada 2029 mendatang sudah di depan mata. "Jadi saya rasa kemenangan di 2029 bukan hal yang susah buat kita,” kata Kaesang.

Di hadapan para kader PSI, Kaesang berjanji akan mendatangkan lagi Jokowi ke Bumi Cenderawasih. Janji itu disampaikan karena Kaesang mengaku sempat menghubungi Jokowi setelah sampai di Papua.

"Saya bilang kepada beliau bahwa saya baru sampai Manokwari saja di sini sudah cari bapak semua. Terus beliau bilang kepada saya, ya sudah kapan beliau harus ke sana. Saya bilang nanti kita tinggal tunggu saja koordinasi dari ketua kita,” ujar Kaesang.

“Saya benar-benar gak tahu mau bicara apa, tapi rasanya kekuatan PSI baru terasa sekarang ini,” ungkapnya penuh yakin.