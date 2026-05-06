Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Kamis, 7 Mei 2026 | 06.26 WIB

Kaesang Janjikan Jokowi Datang Lagi ke Papua

Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep di Jayapura, Rabu (6/5/2026). (Dok. PSI) - Image

Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep di Jayapura, Rabu (6/5/2026). (Dok. PSI)

JawaPos.com - Tanah Papua dinilai memiliki hubungan emosional dengan Joko Widodo (Jokowi). Asumsi itu cukup berdasar. Karena semasa Presiden ketujuh RI itu, pembangunan infratruktur di Papua mendapat perhatian dari pemerintah. 

Emosi itu pula yang dirasakan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep ketika berada di Jayapura pada Rabu (6/5). Kedatangan putra bungsu Jokowi itu dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) serta pelantikan pengurus DPW PSI dan DPD PSI se-Papua di Jayapura.

"Saya ini selalu senang. Gak tahu kenapa selalu senang ketika datang ke Papua. Kemarin ke Manokwari, Sorong, hari ini ke Jayapura. Rasanya tuh berbeda ketika berjabat tangan dengan kader-kader di sini semua. Militansinya gila semua teman-teman di sini,” kata Kaesang di Jayapura pada Rabu (6/5). 

Adik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu optimistis kemenangan PSI pada 2029 mendatang sudah di depan mata. "Jadi saya rasa kemenangan di 2029 bukan hal yang susah buat kita,” kata Kaesang.

Di hadapan para kader PSI, Kaesang berjanji akan mendatangkan lagi Jokowi ke Bumi Cenderawasih. Janji itu disampaikan karena Kaesang mengaku sempat menghubungi Jokowi setelah sampai di Papua.

"Saya bilang kepada beliau bahwa saya baru sampai Manokwari saja di sini sudah cari bapak semua. Terus beliau bilang kepada saya, ya sudah kapan beliau harus ke sana. Saya bilang nanti kita tinggal tunggu saja koordinasi dari ketua kita,” ujar Kaesang.

“Saya benar-benar gak tahu mau bicara apa, tapi rasanya kekuatan PSI baru terasa sekarang ini,” ungkapnya penuh yakin.

Pelantikan pengurus DPW dan DPD ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal PSI dalam memperkuat struktur organisasi serta memperluas basis dukungan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Dapat Laporan 12 Korban Meninggal Dunia, Komnas HAM Turun Tangan Dalami Peristiwa di Kampung Kembru Papua - Image
Kasuistika

Dapat Laporan 12 Korban Meninggal Dunia, Komnas HAM Turun Tangan Dalami Peristiwa di Kampung Kembru Papua

Sabtu, 18 April 2026 | 21.43 WIB

Buka Suara Soal Penembakan di Papua, Koops TNI Habema: Peristiwa di Kampung Kembru dan Kampung Jigiunggi Tidak Berkaitan - Image
Berita Daerah

Buka Suara Soal Penembakan di Papua, Koops TNI Habema: Peristiwa di Kampung Kembru dan Kampung Jigiunggi Tidak Berkaitan

Sabtu, 18 April 2026 | 18.56 WIB

Hanura Lantik Yoseph M Paskalis Jadi Ketua DPD Papua Selatan, Langsung Gerak Cepat Bersiap Hadapi Pemilu 2029 - Image
Berita Daerah

Hanura Lantik Yoseph M Paskalis Jadi Ketua DPD Papua Selatan, Langsung Gerak Cepat Bersiap Hadapi Pemilu 2029

Kamis, 16 April 2026 | 13.20 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore