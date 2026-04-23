Muhammad Ridwan
Kamis, 23 April 2026 | 15.26 WIB

Wapres Gibran Respons JK jadikan Jokowi Presiden: Beliau Teladan untuk Semua

Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) terkait perannya menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ke-7 RI. Gibran mengakui, JK memang sangat berpengalaman di bidang politik dan memiliki kontribusi besar dalam menyelesaikan daerah konflik.

"Pak JK itu senior saya, Pak JK itu mentor juga, beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik," kata Gibran di Papua Barat Daya, Rabu (22/4).

Putra sulung Jokowi itu menyampaikan rasa terima kasih atas teladan dan masukan dari JK.

"Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua. Dan ya saya sangat berterima kasih sekali, untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK," ujarnya.

Bahkan, Gibran menganggap JK yang mendampingi Ayahnya sebagai Wapres ke-12 merupakan idolanya. 

"Pak JK itu idola saya," imbuhnya.

Pernyataan itu disampaikan Gibran merespons keterangan pers JK yang menyatakan bahwa memiliki kontribusi besar dalam karier politik Jokowi hingga menjadi Presiden ke-7 RI.

