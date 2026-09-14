Nggak Bisa Sekadar Jualan, Ini Tantangan UMKM saat Konsumen Makin Selektif

Perwakilan mitra merchant dan grab dalam acara Teras Perwira Spesial Ulang Tahun 2026 di Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan usaha yang semakin ketat membuat pelaku UMKM tidak lagi cukup hanya mengandalkan produk dan harga. Ketika pilihan konsumen semakin beragam dan perilaku belanja berubah, kemampuan membaca pasar, mengatur keuangan, memanfaatkan teknologi, serta menjaga efisiensi usaha menjadi semakin penting untuk mempertahankan bisnis.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rangkaian 'Teras Perwira' yang digelar di 10 kota di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung sepanjang Agustus hingga awal September itu menjangkau sekitar 1.400 pelaku usaha.
Rangkaian tersebut berlangsung di Medan, Bandung, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Jakarta. Kegiatan digelar bertepatan dengan momentum Hari UMKM Nasional pada 12 Agustus serta Bulan Literasi Keuangan 2026.
Fokus pembekalan diarahkan pada persoalan yang semakin dekat dengan keseharian UMKM, mulai dari bagaimana produk lebih mudah ditemukan konsumen, bagaimana menentukan harga jual secara tepat, hingga bagaimana membaca peluang pasar dan mengelola kebutuhan keuangan.
Perubahan perilaku konsumen membuat persaingan antarusaha semakin dinamis. Produk yang sebelumnya mudah mendapatkan pelanggan kini harus bersaing dengan lebih banyak pilihan.
Konsumen juga semakin leluasa membandingkan harga, menu, promosi, hingga pengalaman pelanggan sebelum mengambil keputusan.
Situasi tersebut membuat kemampuan membaca tren konsumen menjadi semakin penting. Pelaku usaha juga perlu memahami biaya operasional agar peningkatan transaksi tidak justru diikuti margin keuntungan yang semakin tipis.
Melalui sesi workshop bisnis, pelaku UMKM mendapat pembekalan mengenai pemasaran digital, penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya layanan dan komisi promosi, pemanfaatan data, hingga teknologi kecerdasan buatan untuk membantu memahami performa usaha.
Roy Nugroho, Director of Commercial, Grab Indonesia, mengatakan merchant perlu beradaptasi dengan perubahan pilihan konsumen.
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