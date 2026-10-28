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Penulis: Dimas Choirul
Rabu, 28 Oktober 2026 | 18.03 WIB

Mentan Sebut Ada Anomali Harga Ayam, Middle Man Jadi Biang Kerok

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Istimewa) - Image

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti anomali harga daging ayam di tingkat konsumen yang tidak wajar, sementara di tingkat peternak turun.

Amran menduga, ada pihak yang bermain sebagai perantara (middle man) dan mengambil keuntungan tidak wajar dalam rantai distribusi pangan, khususnya sektor peternakan.

Pemerintah akan menelusuri anomali harga yang merugikan 4,8 juta peternak sekaligus membebani konsumen.

“Ini ada anomali. Harga di peternak turun, harga di konsumen naik. Terjadi inflasi. Harusnya kalau harga di peternak turun, itu di konsumen turun, tapi dua-dua berteriak. Berarti ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, itu kita kejar,” tegas Mentan Amran, Selasa (27/10).

Amran mengatakan, penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga mempermainkan rantai distribusi.

Pantauan data Satgas Pangan Polri, dari hasil pengecekan untuk harga daging dan telur ayam ras di 11 Provinsi yang dilaporkan pada Senin (26/10), harga di level produsen daging ayam ras tercatat Rp24.400 per kg. Sementara untuk harga acuannya Rp25.000 per kg.

Selanjutnya untuk telur ayam ras di harga Rp23.921 per kg. Sementara harga acuannya di Rp26.500 per kg.

Untuk di level distributor, daging ayam ras harganya Rp33.000 per kg. Sementara untuk telur ayam ras harganya di Rp25.468 per kg.

Untuk di tingkat ritel modern daging ayam ras seharga Rp38.399 per kg. Sementara harga acuannya di Rp40.000 per kg. Untuk telur ayam ras seharga Rp25.996 per kg. Sementara untuk harga acuannya di Rp30.000 per kg.

Editor: Sabik Aji Taufan
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