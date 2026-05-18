10 Rekomendasi Sarapan Soto Daging Terlaris di Bandung, Isian Melimpah, Harga Bersahabat, Cita Rasa Paling Top dan Legendaris!

JawaPos.Com - Bandung dikenal sebagai kota kuliner dengan pilihan makanan yang sangat beragam, mulai dari jajanan kaki lima, cafe modern, hingga makanan tradisional yang tetap memiliki tempat spesial di hati pencinta kuliner.

Selain batagor, mie kocok, soto Bandung, cuanki, dan seblak, soto daging juga menjadi salah satu pilihan makanan berkuah yang banyak dicari karena menawarkan rasa gurih hangat yang cocok dinikmati kapan saja.

Semangkuk soto daging dengan potongan daging sapi empuk, kuah kaya rempah, tambahan sambal, bawang goreng, dan perasan jeruk nipis memang selalu berhasil menghadirkan sensasi makan yang memuaskan.

Yang membuat soto daging di Bandung menarik adalah perpaduan antara cita rasa tradisional dan karakter kuliner lokal yang khas.

Beberapa tempat menghadirkan resep turun-temurun yang sudah melegenda, sementara lainnya menawarkan porsi melimpah dengan harga yang tetap ramah di kantong.

Selain itu, kuliner ini cocok untuk sarapan, makan siang, hingga santapan hangat saat cuaca Bandung sedang dingin.

Dilansir dari Google Maps, inilah sepuluh soto daging terlaris di Bandung dengan porsi melimpah dan rasa yang melegenda, cocok untuk sarapan dan mengisi perut di pagi hari.

1. Soto Ojolali

Soto Ojolali menjadi salah satu tempat makan legendaris di Bandung yang sudah lama dikenal oleh pencinta kuliner berkuah, terutama soto daging sapi khas Jawa.

Tempat ini terkenal dengan kuahnya yang gurih, hangat, dan kaya rasa tanpa terasa terlalu berat di lidah.

Potongan daging sapinya juga cukup empuk dengan porsi yang memuaskan sehingga cocok untuk makan siang maupun makan malam ringan bersama keluarga.

Selain rasa sotonya yang khas, banyak pelanggan menyukai suasana tempat makan yang sederhana namun selalu ramai oleh pengunjung setia.

Soto Ojolali juga sering menjadi pilihan warga lokal karena mempertahankan cita rasa tradisional yang konsisten selama bertahun-tahun.

Harga sekitar Rp25.000 hingga Rp50.000 per orang, beralamat di Jalan Cihampelas Nomor 79, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.