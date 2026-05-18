Cocok Untuk Sarapan! Ini 14 Rekomendasi Soto Daging Khas Jogja dengan Isian Melimpah dan Harga Bersahabat untuk Semua Kalangan

Ilustrasi soto daging di Jogja. (Magnific)
JawaPos.Com - Yogyakarta selalu menjadi destinasi kuliner yang menarik bagi pencinta makanan tradisional.
Selain gudeg, sate klathak, bakmi Jawa, dan aneka jajanan khas, soto daging juga menjadi salah satu menu favorit yang banyak diburu, terutama untuk sarapan dan makan siang.
Semangkuk soto daging hangat dengan kuah gurih kaya rempah, potongan daging yang empuk, tambahan sambal, bawang goreng, jeruk nipis, serta nasi hangat memang selalu berhasil menghadirkan rasa nyaman yang sulit ditolak.
Yang membuat soto daging di Jogja menarik adalah karakter rasanya yang beragam.
Ada yang menghadirkan kuah bening ringan khas Jawa, ada pula yang lebih kaya bumbu dengan rasa gurih yang lebih kuat.
Ditambah lagi, banyak tempat makan yang menawarkan porsi melimpah dengan harga yang tetap bersahabat, membuat kuliner ini cocok untuk mahasiswa, pekerja, wisatawan, hingga keluarga.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi soto daging khas Jogja dengan isian melimpah dan harga terjangkau, cocok untuk sarapan.
1. Soto Kadipiro
Soto Kadipiro adalah salah satu soto legendaris paling terkenal di Yogyakarta yang sudah memiliki banyak pelanggan setia sejak puluhan tahun lalu.
Tempat ini dikenal dengan kuah sotonya yang bening namun tetap kaya rasa, menghadirkan perpaduan gurih yang terasa ringan dan nyaman di lidah.
Suwiran ayam kampung menjadi menu favorit banyak pelanggan, meski pilihan soto daging di sini juga cukup diminati karena potongan dagingnya empuk dan porsinya memuaskan.
Tambahan sambal, jeruk nipis, dan kerupuk membuat rasa soto semakin nikmat ketika disantap hangat.
Suasana warungnya sederhana dengan nuansa khas kuliner tradisional Jogja yang hangat dan ramai hampir setiap hari, terutama saat pagi hingga siang hari.
Banyak wisatawan maupun warga lokal datang untuk menikmati sarapan atau makan siang dengan cita rasa khas yang tetap konsisten hingga sekarang.
Harga sekitar Rp20.000 hingga Rp45.000 per orang, beralamat di Jalan Wates Nomor 33, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
