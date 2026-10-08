Di Tengah Era Digital, Industri Printing Masih jadi Penopang Ekonomi Kreatif

JawaPos.com - Digitalisasi mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berbisnis, tetapi kebutuhan terhadap produk cetak belum sepenuhnya hilang. Industri percetakan justru terus beradaptasi dengan teknologi baru, mulai dari digital printing hingga mesin produksi yang memungkinkan pelaku usaha membuat produk lebih cepat dan beragam.

Perubahan tersebut terlihat dalam gelaran All Print Indonesia Expo 2026 yang berlangsung pada 7–10 Oktober di Hall C3 Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta. Pameran ini mempertemukan pelaku industri percetakan dengan perkembangan teknologi mesin dan kebutuhan produksi yang semakin beragam.

Di tengah perubahan pola konsumsi menuju layanan digital, pembaruan mesin menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan pelaku usaha percetakan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Kebutuhan investasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa industri printing tidak hanya bertumpu pada teknik cetak konvensional.

"Sektor percetakan nasional terus bertransformasi seiring pesatnya inovasi dan daya saing pasar. Oleh karena itu, BFI Finance mengambil peran aktif memfasilitasi kebutuhan pembaruan mesin produksi melalui serangkaian program promo bernilai tambah yang dapat dimanfaatkan para pengusaha," ungkap Stanly Darisang, Head of Corporate Business BFI Finance.

Printing Beradaptasi dengan Perubahan Kebutuhan Perkembangan teknologi membuat bisnis percetakan semakin dekat dengan kebutuhan industri kreatif. Mesin digital printing, offset, A3+, Direct to Garment (DTG), Direct to Film (DTF), hingga laser cutting kini digunakan untuk menghasilkan berbagai produk dengan kebutuhan produksi yang semakin spesifik.

Perubahan itu juga memperluas pasar percetakan. Pelaku usaha tidak hanya mengandalkan kebutuhan mencetak dokumen atau materi promosi, tetapi dapat masuk ke produk fesyen, kemasan, merchandise, signage, hingga berbagai kebutuhan personalisasi.

Karena itu, investasi mesin menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan usaha. Kapasitas, kecepatan produksi, kualitas hasil cetak, serta kemampuan mengerjakan jenis produk baru menjadi pertimbangan ketika pelaku usaha menentukan teknologi yang akan digunakan.