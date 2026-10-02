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Ardini Pramitha
Jumat, 2 Oktober 2026 | 19.45 WIB

Hari Batik Nasional, KAI Daop 8 Surabaya Ajak Pelanggan Coba Pengalaman Mencanting

KAI Daop 8 hadirkan pengalaman mencanting di ruang tunggu Stasiun Gubeng Baru Surabaya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

KAI Daop 8 hadirkan pengalaman mencanting di ruang tunggu Stasiun Gubeng Baru Surabaya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Satu persatu pelanggan kereta api antusias mencoba membuat batik atau mencanting yang disediakan di ruang tunggu Stasiun Gubeng Baru Surabaya, Jumat (2/10). 

Kegiatan ini dihadirkan KAI Daop 8 Surabaya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional (HBN). 

Mengusung tema Batik Berlayar, KAI memberikan kesempatan kepada 50 penumpang untuk mencoba mencanting secara langsung.

Salah satu penumpang kereta api Helda mengungkapkan antusias mencoba mencanting. Pengalam ini merupakan yang pertama kali baginya. 

“Iya, pertama kali. Seru, apalagi belum ada pengalaman membatik,” kata Helda ditemui JawaPos.com, Jumat (2/10/2026).

Helda terlihat menyimak satu persatu alur yang diberikan oleh pengrajin saat membatik. "Enggak susah, udah diajarin dulu sama ibunya (pengrajin)," jelasnya.

Helda pun menunjukkan hasil cantingannya yang masih sederhana. Meski mengaku masih belajar, ia menikmati pengalaman mencoba membuat batik sebelum berangkat ke Malang.

Tak hanya pengalaman membatik, peserta juga mendapatkan souvenir berupa selendang dan voucher.

Deputi PT KAI Daop 8 Surabaya Rachmad Zaini Kurniawan mengatakan kegiatan itu menjadi cara KAI mengenalkan proses membatik melalui pengalaman langsung.

Editor: Estu Suryowati
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