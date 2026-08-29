Cegah Kecelakaan,  KAI Daop 8 Surabaya Tutup Perlintasan Ilegal

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya telah menutup 21 perlintasan tidak resmi selama bulan Januari-Agustus 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan penutupan perlintasan tak resmi itu sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya temperan di perlintasan sebidang.

Selain itu, PT KAI Daop 8 juga membangun 15 Pos Jaga Perlintasan (JPL), menggelar 137 kegiatan edukasi keselamatan, 18 penertiban bangunan liar, memang rambu dan banner di 18 titik, hingga patroli serta pengawasan secara berkelanjutan.

"Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen KAI Daop 8 Surabaya untuk mewujudkan perjalanan kereta api yang aman dan selamat," kata Mahendro, Sabtu (29/8).

Bersamaan dengan itu, KAI juga terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan disiplin dan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar jalur maupun perlintasan kereta api.

"Keselamatan di perlintasan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur seperti palang pintu dan rambu, tetapi juga membutuhkan kepatuhan serta kewaspadaan setiap pengguna jalan," katanya.

Selain penguatan infrastruktur dan edukasi, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan kompetensi petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan perlintasan.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 64 orang Petugas Penjaga Jalan Lintas (PJL) telah mendapatkan pelatihan sebagai bagian dari upaya memastikan petugas memiliki kompetensi, kesiapan, dan pemahaman yang memadai dalam menjalankan tugas pengamanan perjalanan kereta api di perlintasan.

Mahendro menegaskan bahwa membangun budaya keselamatan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.