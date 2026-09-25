PNM Gaet Kementerian UMKM Garap Program Laksmi, Perkuat Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro Perempuan

Kementerian UMKM bersama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan Program Laksmi 2026 di Provinsi Jawa Timur pada Rabu 23 September 2026 bertempat di Taman Budaya Jawa Timur Surabaya. (Istimewa).
JawaPos.com – Kementerian UMKM resmi meluncurkan Program Laksmi 2026 di Provinsi Jawa Timur pada Rabu 23 September 2026 bertempat di Taman Budaya Jawa Timur Surabaya.
Laksmi hadir sebagai program pendampingan usaha mikro perempuan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan dasar, mulai dari pengenalan pola fokus usaha, manajemen usaha dasar, berbagi pengalaman antar pelaku usaha, hingga onboarding platform SAPA UMKM sebagai tahap pertama pendampingan di wilayah tersebut.
Program ini secara khusus menyasar Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan agar dapat naik kelas dan mencapai kemandirian ekonomi, sehingga tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial. Melalui sinergi Kementerian UMKM bersama PNM, para KPM didorong untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas, dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Peluncuran tahap awal ini menjangkau sekitar 500 pengusaha mikro perempuan dengan 250 di antaranya merupakan nasabah PNM, menunjukkan keterkaitan langsung antara sasaran program dan basis usaha mikro binaan PNM di lapangan.
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Peluncuran Laksmi 2026 berlangsung bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian UMKM dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur PNM dan Sekretaris Menteri UMKM RI, disaksikan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, S.T. dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Nota kesepahaman ini menjadi landasan formal bagi kedua pihak untuk menyinergikan program pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan, sekaligus memastikan pendampingan terhadap KPM PKH dalam Laksmi 2026 berjalan sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting, Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan M. Riza Damanik, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih. PNM diwakili oleh Wakil Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Sunar Basuki.
Dalam keynote speech sekaligus meluncurkan Program Laksmi 2026, Maman Abdurrahman mengaitkan semangat program ini dengan Surah Al-Baqarah ayat 261, yang memberikan perumpamaan bahwa infak di jalan Allah SWT bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan setiap bulir menghasilkan seratus biji.
"Pesan itu menjadi dorongan agar para ibu memiliki semangat untuk berbagi, berusaha, dan bergerak dari posisi penerima menjadi pihak yang mampu membantu orang lain. Sejalan dengan prinsip bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kita berharap para KPM memiliki keyakinan dan semangat untuk meningkatkan kemandirian serta mengangkat derajat keluarganya," ujar Maman Abdurrahman.
Sunar Basuki menyampaikan bahwa PNM memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha ultra mikro melalui tiga fungsi utama yaitu pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Menurutnya penguatan ekosistem usaha mikro perlu menghubungkan pembiayaan dengan akses layanan, pasar, dan jejaring, sehingga sinergi dengan Kementerian UMKM melalui Program Laksmi menjadi langkah konkret untuk mendorong KPM PKH keluar dari ketergantungan bantuan sosial.
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