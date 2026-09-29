HUT ke-81, KAI Bawa 3 Misi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. (KAI)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen meningkatkan kualitas layanan. KAI menyadari bahwa bahwa kereta api kini sudah menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 di Kantor Pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9).

Bobby mengenang sejarah 159 tahun dimulainya kereta di Indonesia. Pembangunan jalur kereta api pertama Semarang–Tanggung dimulai pada 17 Juni 1864 dan terus berkembang hingga sekarang.

Sejarah kemudian mencatat bahwa para pekerja mengambil alih penguasaan perkeretaapian dari tangan penjajah pada 28 September 1945.

“81 tahun setelah momentum tersebut, KAI terus melanjutkan perannya dalam melayani masyarakat dan mendukung konektivitas Indonesia. Tema Semakin Melayani menjadi komitmen agar setiap pertumbuhan dan transformasi perusahaan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bobby.

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KAI mencatat sepanjang Semester I 2026, KAI Group melayani 258.993.359 pelanggan, meningkat 7,55 persen dibandingkan 240.805.920 pelanggan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, pendapatan konsolidasi KAI mencapai sekitar Rp 18 triliun.

Oleh karena itu, KAI terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga pertumbuhan perusahaan. KAI kini juga memaksimalkan pendapatan non-angkutan melalui optimalisasi aset, pengembangan kawasan, dan penciptaan sumber pendapatan baru.

“Pertumbuhan membawa tanggung jawab yang semakin besar. Kebutuhan mobilitas yang terus meningkat harus kita jawab melalui peningkatan kapasitas dan keandalan layanan, penguatan sarana dan prasarana, serta keselamatan dan integrasi antarmoda,” kata Bobby.

Dalam meningkatkan pelayanan, KAI juga menjalankan tiga misi. Pertama, menyediakan pelayanan mobilitas penumpang berbasis kereta api yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Kedua, menyediakan solusi transportasi dan logistik berbasis angkutan kereta api yang efisien, andal, dan terintegrasi untuk mendukung penurunan biaya logistik nasional.

Ketiga, mendorong inovasi melalui digitalisasi dan kemajuan teknologi, pengembangan bisnis non-farebox, peningkatan kapabilitas organisasi, serta penguatan tata kelola sektor perkeretaapian.

“Visi dan misi ini menjadi arah bagi KAI untuk terus bertumbuh dengan pelayanan sebagai orientasi utama. Keselamatan menjadi prioritas dalam setiap perjalanan, disertai peningkatan keandalan layanan, pemanfaatan teknologi, pengembangan bisnis, serta kapabilitas organisasi yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat,” pungkas Bobby.