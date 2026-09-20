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Antara
Minggu, 20 September 2026 | 20.09 WIB

Bandara Soekarno-Hatta Sabet 2 Penghargaan Internasional ACI

Sejumlah jamaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta (BBKK) usai tiba di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (01/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Sejumlah jamaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta (BBKK) usai tiba di Terminal 2F, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (01/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, kembali mengukuhkan posisinya di kancah global dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Airports Council International (ACI), yakni Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific dan Cleanest Airport in Asia-Pacific.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan bahwa selain itu, bandara terbesar di Indonesia itu juga memperolehan Airport Customer Experience Accreditation Level 4 dari ACI.

"Pencapaian ini menandai transisi pengelolaan customer experience (CX) di Soekarno-Hatta yang kini telah bertransformasi menjadi sebuah budaya (customer experience culture)," katanya dikutip Minggu (20/9).

Ia mengungkapkan bahwa pencapaian dan kesukesan tersebut merupakan buah dari transformasi layanan berkelanjutan yang berfokus pada kenyamanan penumpang.

"Transformasi tersebut kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur yang berfokus pada customer experience, optimalisasi proses operasional berbasis ekosistem, hingga peningkatan kualitas pelayanan oleh seluruh personel yang didukung teknologi," ujar dia.

Dalam hal ini, Heru mengungkapkan, terdapat tiga pilar utama transformasi layanan di Bandara Soetta, yaitu di antaranya pengembangan fasilitas dan lingkungan bandara yang dirancang semakin nyaman serta adaptif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Kemudian, optimalisasi alur kebandarudaraan melalui pendekatan kolaboratif berbasis ekosistem bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya, peningkatan kompetensi personel secara konsisten untuk menghadirkan standar pelayanan berkelas dunia.

"Ketiga pilar tersebut disokong penuh oleh pemanfaatan teknologi modern sebagai enabler, guna menciptakan alur perjalanan yang kian praktis, nyaman, dan seamless bagi para pelintas batas," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan dengan hasil pencapaian akreditasi level 4 membuktikan bahwa pengelolaan pengalaman pelanggan di Bandara Soekarno-Hatta tidak lagi sekadar program fungsional, melainkan telah berakar menjadi tanggung jawab bersama lintas fungsi di lingkungan komunitas bandara (airport community).

Di mana, budaya tersebut ditopang oleh elemen kepemimpinan, pemanfaatan customer insight, tata kelola yang baik, pengukuran performa, serta perbaikan yang berkesinambungan.

Ia pun mengapresiasi kepada seluruh pengguna jasa yang senantiasa aktif memberikan masukan dan penilaian objektif terhadap kualitas layanan bandara.

"Suara pengguna jasa menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi kami. Penghargaan dan akreditasi ini bukan menjadi titik akhir, tetapi motivasi untuk terus berinovasi agar pengalaman perjalanan di Soekarno-Hatta semakin nyaman, mudah, dan positif," katanya.

Editor: Estu Suryowati
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