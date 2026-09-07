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Selasa, 8 September 2026 | 01.24 WIB

Penutupan Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini, 7 September 2026, Diperpanjang hingga 23.59 WIB

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan perpanjangan penuturpan Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

 

JawaPos.com - Hari ini, Senin (7/9), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi memperpanjang penutupan operasional penerbangan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Berdasarkan laman Instagram @seokarnohattaairport, penutupan bandara internasional di Tangerang tersebut diperpanjang sampai pukul 23.59 WIB.

“Sehubungan dengan meningkatnya aktivitas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan penghentian operasional penerbangan sampai pukul 23.59 WIB,” tulis Instagram @seokarnohattaairport dikutip Senin (7/9).

Dalam postingan tersebut, PT Angkasa Pura Persero atau Injourney Airports mengimbau kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan. “Untuk informasi kebandarudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172,” tulisnya.

Injourney meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi menyusul kondisi bencana alam yang menyebabkan ditutupnya operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan kerja sama seluruh pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” tulisnya.

Pada postingan lain, manajemen Bandara Soekarno-Hatta bergerak cepat membersihkan area sisi udara (airside) pasca sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Pembersihan dilakukan oleh petugas Apron Movement Control (AMC), Airport Rescue Fire Fighting (ARFF), dan unit Teknik. Area meliputi apron, taxiway, runway, dan fasilitas pendukung operasional penerbangan.

Dalam postingan tersebut, otoritas menegaskan setiap proses dilakukan secara bertahap, terkoordinasi, dan sesuai prosedur keselamatan.

“Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus bersiap untuk memastikan seluruh fasilitas operasional dapat kembali berjalan optimal dengan mengutamakan aspek keselamatan. Karena keselamatan penumpang adalah prioritas utama bagi kami,” tulis pernyataan tersebut. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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