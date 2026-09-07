Penutupan Bandara Soekarno-Hatta Diperpanjang Jam 23.59 WIB, Dampak Abu Vulkanik Krakatau

JawaPos.com - Penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dipastikan berlangsung lebih lama.

AirNav Indonesia resmi memperpanjang masa penutupan bandara hingga Senin, (7/9) pukul 23.59 WIB.

Langkah ini diambil setelah dilakukan evaluasi pergerakan abu vulkanik yang masih berisiko tinggi terhadap keselamatan penerbangan di ruang udara Tangerang dan sekitarnya.

Kepastian perpanjangan penutupan tersebut tertuang dalam pembaruan Notice to Airmen (NOTAM) nomor A3387/26 yang menggantikan NOTAMR A3373/26. Sebelumnya, otoritas navigasi memperkirakan penutupan hanya berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan kondisi ruang udara terkini, operasional bandara yang dihentikan sejak kemarin tersebut belum memungkinkan untuk dibuka kembali sesuai jadwal semula.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia, Hermana Soegijantoro, menegaskan bahwa penyesuaian durasi penutupan merupakan bentuk mitigasi risiko demi menjamin keselamatan penerbangan.

AirNav Indonesia terus memantau dinamika sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau secara intensif. Koordinasi lintas pemangku kepentingan penerbangan juga terus dilakukan untuk meminimalkan dampak operasional.

"Informasi aeronautika akan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi aktual dan informasi keselamatan penerbangan," ujar Hermana Soegijantoro, Senin (7/9).