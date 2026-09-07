Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Selasa, 8 September 2026 | 01.33 WIB

Penutupan Bandara Soekarno-Hatta Diperpanjang Jam 23.59 WIB, Dampak Abu Vulkanik Krakatau

Pemasangan Selubung Mesin Pesawat Sejumlah kru darat melakukan pemasangan selubung di mesin pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026). Pemasangan selubung pada mesin pesawat dilakukan menyusul dampak sebaran abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Pemasangan Selubung Mesin Pesawat Sejumlah kru darat melakukan pemasangan selubung di mesin pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (06/09/2026). Pemasangan selubung pada mesin pesawat dilakukan menyusul dampak sebaran abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dipastikan berlangsung lebih lama.

AirNav Indonesia resmi memperpanjang masa penutupan bandara hingga Senin, (7/9) pukul 23.59 WIB.

Langkah ini diambil setelah dilakukan evaluasi pergerakan abu vulkanik yang masih berisiko tinggi terhadap keselamatan penerbangan di ruang udara Tangerang dan sekitarnya.

Kepastian perpanjangan penutupan tersebut tertuang dalam pembaruan Notice to Airmen (NOTAM) nomor A3387/26 yang menggantikan NOTAMR A3373/26. Sebelumnya, otoritas navigasi memperkirakan penutupan hanya berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan kondisi ruang udara terkini, operasional bandara yang dihentikan sejak kemarin tersebut belum memungkinkan untuk dibuka kembali sesuai jadwal semula.

EVP of Corporate Secretary AirNav Indonesia, Hermana Soegijantoro, menegaskan bahwa penyesuaian durasi penutupan merupakan bentuk mitigasi risiko demi menjamin keselamatan penerbangan.

AirNav Indonesia terus memantau dinamika sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau secara intensif. Koordinasi lintas pemangku kepentingan penerbangan juga terus dilakukan untuk meminimalkan dampak operasional.

"Informasi aeronautika akan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi aktual dan informasi keselamatan penerbangan," ujar Hermana Soegijantoro, Senin (7/9).

Pihak otoritas mengimbau para calon penumpang untuk terus memantau pembaruan informasi resmi dan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing terkait penyesuaian jadwal penerbangan.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dampak Abu Anak Krakatau: 1 Bandara Sudah Beroperasi Sedang 7 Bandara Masih Ditutup Sampai 18.00 WIB - Image
Nasional

Dampak Abu Anak Krakatau: 1 Bandara Sudah Beroperasi Sedang 7 Bandara Masih Ditutup Sampai 18.00 WIB

Senin, 7 September 2026 | 17.26 WIB

Operasional Bandara Soetta dan Halim Ditutup Hingga Pukul 18.00 WIB - Image
Nasional

Operasional Bandara Soetta dan Halim Ditutup Hingga Pukul 18.00 WIB

Senin, 7 September 2026 | 17.10 WIB

Penutupan Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini 7 September 2026 Diperpanjang hingga Pukul 18.00 WIB - Image
Nasional

Penutupan Bandara Soekarno-Hatta Hari Ini 7 September 2026 Diperpanjang hingga Pukul 18.00 WIB

Senin, 7 September 2026 | 16.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore