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Djati Waluyo
Jumat, 18 September 2026 | 04.36 WIB

H Isam Caplok 30 Persen Saham Bayan Resources (BYAN) Milik Low Tuck Kwong

Andi Syamsuddin Arsyad atau akrab disapa Haji Isam, mendapat gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden RI Prabowo Subianto. (Istimewa) - Image

Andi Syamsuddin Arsyad atau akrab disapa Haji Isam, mendapat gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden RI Prabowo Subianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Pengusaha asal Kalimantan Selatan Andi Syamsuddin Arsyad atau H Isam resmi mencaplok 30 persen saham perusahaan tambang batu bara milik Low Tuck Kwong, PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Kepastian tersebut terungkap setelah Low Tuck Kwong dan Elaine Low menandatangani Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) atau Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Jhonlin Baratama atau perusahaan milik H Isam pada 16 September 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bayan Resources kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi tersebut mencakup pengalihan sebanyak 10.000.000.500 saham biasa perseroan kepada PT Jhonlin Baratama.

“Penyelesaian transaksi tunduk pada pemenuhan beberapa kondisi-kondisi pendahuluan,"ujar DIrektur BYAN, Jenny Quantero dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (17/9).

Setelah transaksi diselesaikan dan seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi, PT Jhonlin Baratama akan menguasai sekitar 30 persen saham Bayan Resources.

Dengan begitu, maka H Isam nantinya akan memiliki 30 persen dari total saham beredar BYAN yang sebanyak 33.333.335.000 lembar saham.

Sebelumnya, Low Tuck Kwong tercatat sebagai pemegang 40,25 persen saham Bayan Resources. Sementara Elaine Low menguasai sekitar 22 persen saham perseroan.

Dengan adanya transaksi tersebut, Jenny memastikan aksi tersebut tidak menimbulkan dampak material negatif terhadap perusahaan.

“Kejadian tersebut tidak menimbulkan dampak material negatif yang dapat mengganggu kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan,” ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
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