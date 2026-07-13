Model Bisnis Berubah, Emiten Penyedia Bahan Kimia kini Perkuat Solusi Terintegrasi

PT Lautan Luas Tbk mempertegas transformasi bisnis menjadi penyedia solusi industri terintegrasi atau Integrated Ingredients and Solutions Provider. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Lautan Luas Tbk mempertegas transformasi bisnis menjadi penyedia solusi industri terintegrasi atau Integrated Ingredients and Solutions Provider. Perusahaan yang berdiri sejak 1951 itu kini tidak lagi hanya berperan sebagai distributor bahan kimia, tetapi juga memperluas kapabilitas melalui lini manufaktur serta berbagai layanan pendukung untuk memenuhi kebutuhan industri.
Perjalanan selama lebih dari tujuh dekade dinilai menjadi bagian dari proses adaptasi perusahaan terhadap perubahan kebutuhan pasar. Seiring berkembangnya industri, Lautan Luas terus menyesuaikan model bisnisnya guna memperkuat daya saing sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra usaha, investor, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pada awal berdirinya, Lautan Luas beroperasi sebagai importir sekaligus distributor bahan kimia dasar dan khusus. Seiring waktu, perusahaan memperluas ruang lingkup usahanya ke sektor manufaktur, logistik, pengolahan air, hingga berbagai layanan penunjang lainnya.
Pengembangan tersebut juga diikuti dengan perluasan jaringan operasional dan peningkatan kemampuan layanan agar mampu mengakomodasi kebutuhan industri yang semakin beragam.
Perubahan model bisnis tersebut terus berlanjut dengan memperkuat integrasi antarunit usaha. Selain memasok bahan baku, perusahaan kini juga menawarkan solusi yang mendukung proses bisnis pelanggan melalui kombinasi jaringan distribusi, fasilitas manufaktur, dan layanan pendukung.
Di sisi internal, perusahaan juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas operasional, mengembangkan kapabilitas organisasi, serta memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kelincahan dalam menghadapi dinamika industri.
Presiden Direktur PT Lautan Luas Tbk Indrawan Masrin mengatakan, momentum ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh lamanya perjalanan, tetapi juga oleh kemampuan untuk terus berubah dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
“Momentum 75 tahun ini menjadi pijakan bagi Lautan Luas untuk melangkah ke fase pertumbuhan berikutnya dengan semangat transformasi, inovasi, dan keberlanjutan,” ujar Indrawan.
Saat ini, kegiatan usaha Lautan Luas dijalankan melalui tiga pilar utama. Segmen distribusi didukung jaringan prinsipal internasional dan portofolio produk untuk melayani berbagai sektor industri. Pada sisi manufaktur, perusahaan terus memperluas kemampuan produksi guna meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Sementara itu, segmen pendukung dan jasa mencakup layanan logistik, solusi pengolahan air, serta berbagai layanan lain yang melengkapi ekosistem bisnis perusahaan.
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