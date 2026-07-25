Belum Sebulan IPO, Emiten Raffi Ahmad RANS Ditinggal Salah Satu Direksi

JawaPos.com - Emiten milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) ditinggalkan salah satu direkturnya meski belum genap satu bulan melantai atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Melalui keterbukaan informasi, manajemen RANS mengumumkan Grandy Prajayakti, resmi mengajukan pengunduran diri pada 22 Juli 2026.

Direktur Keuangan RANS, Rumunggu Yokonapita, mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Grandy dengan alasan pribadi.

"Pada 22 Juli 2026, Perseroan menerima surat permohonan pengunduran diri Saudara Grandy Prajayakti sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri tersebut disampaikan atas dasar alasan pribadi," ujar Rumunggu dikutip, Sabtu (25/7).

Rumunggu menegaskan langkah tersebut tidak memberikan dampak material terhadap operasional perusahaan maupun kondisi keuangan dan kelangsungan bisnis RANS.

"Pengunduran diri tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan," ujarnya.

Lanjutnya, perusahaan akan meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pengunduran diri tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pada hari pertama perdagangan, saham RANS langsung menembus Auto Reject Atas (ARA), dengan naik 34,12 persen atau 58 poin ke posisi Rp 228 per saham dari harga penawaran Rp 170 per saham.