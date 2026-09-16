KAI Commuter-PT Bimasakti Multi Sinergi Kembangkan Fitur C-Access Multi Fungsi

JawaPos.com - Layanan kereta commuter terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Terbaru, KAI Commuter menghadirkan pada aplikasi C-Access. Bekerja sama dengan PT Bimasakti Multi Sinergi, aplikasi C-Access tidak sekadar aplikasi perjalanan, tapi berkembang menjadi lifestyle platform komprehensif yang dilengkapi fitur top-up e-wallet dan pembayaran berbagai tagihan harian (PPOB).

Pengembangan ini bagian dari penguatan ekosistem digital KAI Commuter yang bertujuan memberikan efisiensi nyata bagi para pengguna Commuter Line.

"C-Access kami dorong untuk terus berkembang, tidak hanya sebagai pendukung mobilitas perjalanan Commuter Line, tetapi juga sebagai platform yang memberikan kemudahan transaksi harian masyarakat secara aman dan terintegrasi," tegas Purnomo Sidi, Direktur Utama KAI Commuter kepada wartawan di Jakarta.

Melalui kemitraan strategis ini, PT Bimasakti Multi Sinergi mengintegrasikan sistem layanannya ke dalam C-Access sehingga pengguna kini dapat melakukan pengisian saldo e-wallet hingga pembayaran tagihan bulanan (seperti listrik, air, dan BPJS) langsung dari satu aplikasi.

“Integrasi ini memastikan pengguna tidak perlu berpindah aplikasi untuk menyelesaikan kebutuhan transaksi rutin mereka sehari-hari,” tambah Purnomo.

Sementara itu Mirza Alief Syahrizal, Deputy II CEO PT Bimasakti Multi Sinergi, menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah strategis KAI Commuter. PT Bimasakti Multi Sinergi mendukung penuh pengembangan C-Access agar semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.