Erupsi Ganggu Penerbangan Juanda, KAI Daop 8 Tambah Kursi Kereta Surabaya-Jakarta

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menambah kapasitas perjalanan kereta api rute Surabaya-Jakarta. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menambah kapasitas perjalanan kereta api rute Surabaya-Jakarta.
Peningkatan kapasitas perjalanan kereta api ini dilakukan menyusul pembatalan sejumlah penerbangan menuju Jakarta dari Bandara Internasional Juanda.
Pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan keamanan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Penambahan kapasitas tersebut dilakukan dengan mengoperasikan KA Tambahan Surabaya Pasarturi-Gambir pada Senin (7/9). Kereta dijadwalkan berangkat dari Stasiun Surabaya Pasarturi pukul 14.10 WIB menuju Stasiun Gambir, Jakarta.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan, KA tambahan tersebut terdiri dari tiga kereta kelas eksekutif dan enam kereta kelas ekonomi new generation. Total kapasitas yang disediakan mencapai 582 tempat duduk.
“KAI Daop 8 Surabaya pada hari ini juga melakukan peningkatan kapasitas pada KA Anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 WIB,” kata Mahendro, Senin (7/9).
KA Anggrek yang sebelumnya membawa delapan kereta kelas eksekutif kini ditambah menjadi sembilan kereta. Dengan penambahan tersebut, kapasitas KA Anggrek mencapai 450 tempat duduk.
“Penambahan KA Tambahan Surabaya Pasarturi-Gambir ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta,” ujar Mahendro.
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Jawa Pos
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