Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Senin, 7 September 2026 | 18.37 WIB

Erupsi Ganggu Penerbangan Juanda, KAI Daop 8 Tambah Kursi Kereta Surabaya-Jakarta

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menambah kapasitas perjalanan kereta api rute Surabaya-Jakarta. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menambah kapasitas perjalanan kereta api rute Surabaya-Jakarta. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menambah kapasitas perjalanan kereta api rute Surabaya-Jakarta. 

Peningkatan kapasitas perjalanan kereta api ini dilakukan menyusul pembatalan sejumlah penerbangan menuju Jakarta dari Bandara Internasional Juanda. 

Pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan keamanan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Penambahan kapasitas tersebut dilakukan dengan mengoperasikan KA Tambahan Surabaya Pasarturi-Gambir pada Senin (7/9). Kereta dijadwalkan berangkat dari Stasiun Surabaya Pasarturi pukul 14.10 WIB menuju Stasiun Gambir, Jakarta.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan, KA tambahan tersebut terdiri dari tiga kereta kelas eksekutif dan enam kereta kelas ekonomi new generation. Total kapasitas yang disediakan mencapai 582 tempat duduk.

KAI Daop 8 Surabaya pada hari ini juga melakukan peningkatan kapasitas pada KA Anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 WIB,” kata Mahendro, Senin (7/9).

KA Anggrek yang sebelumnya membawa delapan kereta kelas eksekutif kini ditambah menjadi sembilan kereta. Dengan penambahan tersebut, kapasitas KA Anggrek mencapai 450 tempat duduk.

“Penambahan KA Tambahan Surabaya Pasarturi-Gambir ini diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju Jakarta,” ujar Mahendro.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Abu Vulkanik Anak Krakatau Mengancam Pernapasan Anak, IDAI Sarankan 13 Langkah Perlindungan - Image
Nasional

Abu Vulkanik Anak Krakatau Mengancam Pernapasan Anak, IDAI Sarankan 13 Langkah Perlindungan

Senin, 7 September 2026 | 18.14 WIB

Dampak Abu Anak Krakatau: 1 Bandara Sudah Beroperasi Sedang 7 Bandara Masih Ditutup Sampai 18.00 WIB - Image
Nasional

Dampak Abu Anak Krakatau: 1 Bandara Sudah Beroperasi Sedang 7 Bandara Masih Ditutup Sampai 18.00 WIB

Senin, 7 September 2026 | 17.26 WIB

Lansia Paling Rentan terhadap Abu Erupsi Anak Krakatau, Jumlahnya Capai 3,3 Juta Jiwa - Image
Kesehatan

Lansia Paling Rentan terhadap Abu Erupsi Anak Krakatau, Jumlahnya Capai 3,3 Juta Jiwa

Senin, 7 September 2026 | 17.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

3

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

4

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

5

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

6

Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!

7

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore