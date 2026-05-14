Motor Listrik OMO-X Siap Masuk Indonesia, Omoway Bangun Dealer dan Charging Station di Jalur Jawa-Bali

JawaPos.com - Persaingan motor listrik di Indonesia bakal semakin ramai pada 2026. Menjelang peluncuran resmi OMO-X, produsen motor listrik asal Singapura, Omoway mulai membangun jaringan dealer, layanan servis, hingga charging station di sejumlah kota di Jawa - Bali.

Langkah ini dilakukan untuk menjawab salah satu tantangan terbesar kendaraan listrik roda dua di Indonesia, yakni keterbatasan infrastruktur pengisian daya.

Omoway memastikan keseriusannya menggarap pasar motor listrik Indonesia melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik secara bertahap.

Fokus utama perusahaan saat ini bukan hanya penjualan unit, tetapi juga kesiapan layanan purnajual dan infrastruktur pendukung.

General Manager Omoway Indonesia, Yulong Chen mengatakan perusahaan tengah menyiapkan jaringan dealer, service center, serta charging station di berbagai wilayah strategis menjelang peluncuran motor listrik OMO-X pada Juni 2026.

“Yang paling penting adalah membangun sistem penjualan, sistem service center, sistem charging, dan membangun nama brand supaya dipercaya pengguna terlebih dahulu," kata Yulong saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).

Menurutnya, pembangunan ekosistem menjadi faktor penting agar pengguna motor listrik merasa nyaman menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Omoway bahkan menargetkan pengguna OMO-X nantinya dapat melakukan perjalanan dari Jakarta hingga Bali dengan dukungan stasiun pengisian daya di sepanjang jalur utama.

Yulong menilai motor listrik sebenarnya sudah mampu bersaing dengan motor berbahan bakar bensin dari sisi performa dan efisiensi biaya operasional.

"Sebenarnya motor listrik dan motor bensin itu kemampuannya hampir sama. Motor listrik unggul dalam biaya operasional karena tidak perlu isi bensin dan perawatannya lebih sederhana. Tapi kelemahannya masih di jarak tempuh dan infrastruktur charging station yang belum sebanyak SPBU,” ujarnya.

Menurutnya tantangan utama saat ini masih berada pada jarak tempuh serta ketersediaan charging station yang belum sebanyak SPBU konvensional.

Untuk tahap awal, Omoway akan memperluas jaringan dealer dan layanan servis di Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah kota seperti Jakarta, Tangerang Selatan, Sukabumi, dan Bandung menjadi prioritas pengembangan pasar.

Selain kota besar, perusahaan juga berencana memperluas jaringan ke kota-kota kecil secara bertahap seiring meningkatnya kebutuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Omoway menyebut bisnis kendaraan listrik merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, perusahaan juga fokus membangun kualitas tim internal, termasuk teknisi servis dan tenaga penjualan.

Harga dan Spesifikasi OMO-X

Motor listrik OMO-X akan hadir dalam dua pilihan varian dengan harga off the road mulai Rp44,5 juta hingga Rp61,5 juta.

Model ini mengusung desain futuristis dan dibekali teknologi double wishbone suspension pada bagian depan untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan.

Kehadiran OMO-X diperkirakan akan menambah persaingan di pasar motor listrik premium Indonesia yang saat ini mulai diisi berbagai merek asal China dan Asia Tenggara.