Buka Service Center di Marunda, Perkuat Layanan Alat Berat di Indonesia





JawaPos.com - Kebutuhan terhadap dukungan purnajual yang cepat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas industri alat berat.

Ketersediaan suku cadang, tenaga teknis, hingga fasilitas perbaikan menjadi bagian yang menentukan keberlangsungan operasional pelanggan.

Hal tersebut mendorong Shantui menghadirkan pusat layanan baru di Indonesia. Shantui resmi membuka Shantui Service Center Indonesia di Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, Jakarta.

Chairman of Shantui International Company Chai Sen mengatakan, Indonesia memiliki potensi pasar yang luas dan strategis. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat dukungan terhadap pelanggan menjadi lebih dekat.

“Indonesia memiliki potensi yang luas. Karena itu, kami ingin semakin berakar secara lokal,” ujar Chai Sen.

Dia menambahkan, keberadaan pusat layanan tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menggarap pasar Indonesia secara lebih mendalam. Investasi pada fasilitas layanan juga akan terus dilakukan secara bertahap. “Kami akan terus meningkatkan investasi pada pusat layanan,” katanya.

Selain investasi fasilitas, perusahaan juga berencana meningkatkan kapasitas tim layanan lokal. Langkah tersebut ditujukan agar kebutuhan pelanggan dapat ditangani dengan waktu respons yang lebih cepat.

“Kami juga akan memperkuat tim layanan lokal dan mempercepat waktu tanggap,” lanjut Chai Sen.

Menurut dia, dukungan purnajual tersebut penting untuk menjaga efisiensi pengoperasian alat berat sepanjang masa penggunaannya. Dengan layanan yang lebih terintegrasi, pelanggan diharapkan dapat memaksimalkan produktivitas unit.

CEO PT Shantui Equipment Indonesia Sari Wang menjelaskan, Service Center Indonesia dirancang dengan empat kapabilitas utama. Keempatnya mencakup dukungan suku cadang, pelatihan dan pengembangan kompetensi, dukungan penyerahan unit, serta perbaikan, overhaul, dan rekondisi. “Fasilitas ini menghadirkan dukungan yang lebih dekat dan respons yang lebih cepat,” ujar Sari Wang.

Pada sektor suku cadang, service center menyediakan stok lokal untuk kebutuhan fast-moving spare parts, komponen utama, dan undercarriage. Persediaan pelumas serta berbagai suku cadang juga terus dilengkapi untuk mendukung perawatan rutin maupun kebutuhan perbaikan.

“Dukungan kami mencakup suku cadang hingga rekondisi,” katanya.