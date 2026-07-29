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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.55 WIB

Teknologi Ban Alat Berat Jadi Sorotan di INAGRITECH 2026, Fokus Tingkatkan Efisiensi Operasional

Diantara line up ban MAXAM yang dipamerkan di INAGRITECH 2026. (Istimewa) - Image

Diantara line up ban MAXAM yang dipamerkan di INAGRITECH 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi ban untuk kendaraan dan alat berat terus menjadi perhatian industri. Dalam ajang Indonesia International Agriculture Exhibition (INAGRITECH) 2026, berbagai inovasi ban off-road diperkenalkan untuk mendukung sektor pertanian, konstruksi, hingga kehutanan dengan fokus pada efisiensi operasional dan ketahanan penggunaan.

Teknologi ban untuk kendaraan dan alat berat menjadi salah satu daya tarik pada INAGRITECH 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 28–30 Juli 2026. Berbagai produk terbaru ditampilkan untuk menjawab kebutuhan sektor pertanian, industri, dan konstruksi yang membutuhkan ban dengan daya tahan tinggi.

Salah satu peserta pameran menghadirkan konsep "The Groundbreaker Hub", sebuah area pameran yang menggabungkan teknologi digital dengan simulasi penggunaan ban di lapangan.

Konsep ini memberikan gambaran mengenai penerapan ban off-road pada berbagai jenis alat berat dan kendaraan pertanian.

James, Director of Off-the-Road Tires, Sailun Asia dalam keterangan resminya, Rabu (29/7) mengungkapkan bahwa The Groundbreaker Hub merepresentasikan komitmen kami dalam menghadirkan standar baru di industri ban, khususnya dalam hal performa, ketahanan aus, dan perlindungan tanah di Indonesia.

"Tahun ini, kami tidak hanya menampilkan produk ban secara konvensional, tetapi menghadirkan pengalaman imersif yang menunjukkan bagaimana teknologi compound dan desain struktur ban kami dapat meningkatkan produktivitas di lapangan, mengoptimalkan utilisasi alat, serta menekan total cost of ownership. Lebih jauh dari sekadar produk, teknologi ban MAXAM juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang Indonesia.” Ujar James.

Pengembangan teknologi ban saat ini tidak hanya berfokus pada ketahanan, tetapi juga diarahkan untuk membantu menekan Total Cost of Ownership (TCO) melalui usia pakai yang lebih panjang, mengurangi waktu henti operasional (downtime), serta meningkatkan produktivitas alat berat.

Pada pameran tersebut ditampilkan beberapa tipe ban yang dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari traktor pertanian, wheel loader, motor grader, hingga peralatan pertanian modern yang menggunakan ban radial maupun bias.

Rangkaian Ban yang Ditampilkan

Sailun menampilkan lima ban MAXAM yang dirancang untuk memberikan performa optimal di berbagai aplikasi kerja berat, yaitu:

  • 12.4-24 MAXAM MS950 – 8PR Bias Agricultural Drive Tire
  • 17.5-25 MAXAM MS913 – 16PR Industrial & Wheel Loader Tire
  • 13.00-24 MAXAM MS905 – 12PR Motor Grader & Industrial Tire
  • 280/70R16 MX MS951R – 112D/115A8 Radial Agricultural Tire
  • 400/60-15.5 MAXAM MS968A – 16PR Flotation Tire untuk Agricultural Equipment

Selain memamerkan produk, pengunjung juga dapat memperoleh informasi teknis secara digital melalui QR Code yang tersedia di setiap unit ban.

Informasi tersebut mencakup spesifikasi produk, rekomendasi tekanan angin, hingga aplikasi penggunaan sesuai jenis kendaraan atau alat berat.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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