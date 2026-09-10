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Sabik Aji Taufan
Jumat, 11 September 2026 | 05.25 WIB

Jasaraharja Putera Terapkan Tata Kelola Manajemen Risiko, Targetkan Pertumbuhan Berkelanjutan

Corporate Secretary PT Jasaraharja Putera, Widya Marisa (kiri) bersama Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris (tengah) dan Corporate Strategy, Transformation Office & Risk Management Bureau Head PT Jasaraharja Putera, Fery Afrial Nugraha. (Istimewa)

 

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera bekromitmen menerapkan tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan yang baik. Perusahaan BUMN ini melakukan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang terintegrasi.
 
Kebijakan perusahaan pun mendapat pengakuan dalam kategori TOP GRC Awards 2026 #5 Star.
 
Corporate Secretary PT Jasaraharja Putera, Widya Marisa mengatakan, capaian ini menjadi komitmen perusahaan dalam menempatkan GRC sebagai bagian dari pengelolaan bisnis. 
 
"Bagi kami, GRC tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang prudent, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan nilai jangka panjang," kata Widya, Kamis (10/9).
 
Jasaraharja Putera akan terus memperkuat tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.
 
"Ke depan, kami akan terus memperkuat implementasi GRC yang selaras dengan aspek ESG agar pertumbuhan perusahaan berlangsung secara sehat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
 
Penilaian penghargaan, dilakukan melalui pengisian kuesioner dan sesi tanya jawab oleh Tim Penilai dan Dewan Juri. Aspek yang dinilai meliputi kinerja bisnis, GCG, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, serta pemanfaatan digital dalam bisnis dan GRC. 
 
Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris menambahkan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GRC. 
 
"Proses penilaian dan penjurian juga menjadi bagian penting bagi perusahaan dalam mengevaluasi implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan agar semakin terintegrasi dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan," kata Haris.

Editor: Sabik Aji Taufan
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