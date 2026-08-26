Ringankan Beban Warga, Jasaraharja Putera Kirim Bantuan Rp 100 Juta untuk Korban Gempa NTT

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera menyalurkan bantuan bahan pokok senilai Rp 100 juta untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban warga.

PT Jasaraharja Putera bersama Injourney telah mengunjungi langsung Posko BRI Batu Cermin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan Kampung Nobo, Kabupaten Manggarai Barat menemui para korban.

Perusahaan BUMN ini melihat langsung kondisi korban di lokasi. Mereka memastikan agar kebutuhan dasar para korban tercukupi selama di pengungsian.

Bantuan bahan pokok yang disalurkan PT Jasaraharja Putera diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak, khususnya dalam masa tanggap darurat ketika akses terhadap kebutuhan sehari-hari dapat mengalami keterbatasan.

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat terutama dalam kondisi darurat.

“Kami turut prihatin atas bencana gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan dampak yang dirasakan masyarakat. Melalui bantuan ini, PT Jasaraharja Putera ingin hadir dan mengambil bagian dalam meringankan beban masyarakat terdampak," kata Imam, Rabu (26/8).

"Kolaborasi bersama Injourney menjadi bagian dari upaya bersama untuk memberikan dukungan yang lebih berarti bagi masyarakat dalam proses pemulihan. Bagi kami, semangat Melayani Sepenuh Hati tidak hanya diwujudkan melalui perlindungan dan pelayanan asuransi, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.