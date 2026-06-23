Maskapai FlyJaya Buka Rute Halim-Ketapang, Perkuat Konektivitas Kalbar

Maskapai PT Surya Mataram Nusantara (FlyJaya) membuka rute Halim Perdanakusuma-Ketapang (pergi-pulang/PP) guna memperkuat konektivitas Kalimantan Barat (Kalbar). (dok. FlyJaya)
JawaPos.com - Maskapai PT Surya Mataram Nusantara (FlyJaya) membuka rute Halim Perdanakusuma-Ketapang (pergi-pulang/PP) guna memperkuat konektivitas Kalimantan Barat (Kalbar) sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, perdagangan, investasi, dan pariwisata daerah.
Direktur Niaga FlyJaya, Ary Mercyanto mengatakan, pembukaan rute baru itu menjadi langkah strategis maskapai tersebut dalam memperluas konektivitas udara nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di Kalimantan Barat.
"Penerbangan perdana (inaugural flight) rute Halim Perdanakusuma (HLP) – Ketapang (KTG) pulang-pergi sudah dilakukan pada Senin (22/6)," kata Ary, dikutip Rabu (23/6).
Dia menyampaikan, penerbangan perdana tersebut menandai komitmen maskapai itu untuk menghadirkan akses transportasi udara yang lebih mudah, efisien, dan andal bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor industri yang memiliki aktivitas di Jakarta dan Ketapang.
Ary menuturkan, pembukaan rute Halim–Ketapang merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menjawab kebutuhan pasar terhadap konektivitas langsung yang semakin tinggi. Menurutnya, Ketapang memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.
Sehingga melalui penerbangan langsung dari Halim Perdanakusuma, pihaknya ingin menghadirkan akses yang lebih cepat, nyaman, dan efisien bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang melakukan perjalanan antara Jakarta dan Ketapang.
Lebih lanjut dia mengatakan kehadiran rute baru itu tidak hanya memperkuat jaringan penerbangan FlyJaya, tetapi juga diharapkan dapat mendorong aktivitas perdagangan, investasi, dan pariwisata daerah.
"Kami percaya konektivitas udara yang baik akan membuka lebih banyak peluang ekonomi. FlyJaya hadir untuk menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia," ucapnya.
Sejak dibukanya penjualan tiket, Ary mengatakan, masyarakat telah dapat melakukan pemesanan melalui situs resmi FlyJaya, berbagai platform online travel agent (OTA), maupun jaringan agen perjalanan resmi yang bekerja sama dengan perusahaan.
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