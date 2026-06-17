Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabat Desa di 28 Desa Sepanjang Rute Mandiri Jogja Marathon 2026

Program Mandiri Sahabat Desa yang menjadi bagian dari Mandiri Jogja Marathon 2026 yang akan digelar pada 21 Juni 2026 di kawasan Candi Prambanan merupakan upaya Bank Mandiri memberikan manfaat bagi masyarakat 28 desa di sepanjang rute lomba. (Istimewa).
JawaPos.com – Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Mandiri Sahabat Desa sebagai bagian dari rangkaian Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Mandiri ke-28 yang mengusung semangat untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi negeri.
Lewat inisiatif ini, Bank Mandiri menegaskan perannya yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, sebagai bagian dari semangat “Melangkah Bersama, Membangun Jogja”, program Mandiri Sahabat Desa dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua Juni 2026 dengan menjangkau 28 desa yang berada di sepanjang rute Mandiri Jogja Marathon 2026.
Melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi, program ini berupaya menciptakan nilai tumbuh bagi masyarakat sekaligus memperkuat dampak keberlanjutan yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga desa.
“Mandiri Sahabat Desa merupakan implementasi nyata komitmen perseroan dalam menghadirkan akselerasi yang bertumbuh dan keunggulan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Bank Mandiri meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang sehat harus berjalan beriringan dengan kemajuan masyarakat,” ujar Adhika dalam keterangan resmi pada Minggu (14/6).
Lanjutnya, melalui Mandiri Sahabat Desa, bank bersandi saham BMRI ini ingin memastikan bahwa kehadiran Mandiri Jogja Marathon tidak hanya menjadi ajang olahraga bertaraf internasional, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Yogyakarta. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, komunitas, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang lebih inklusif.
Salah satu fokus utama program ini adalah penguatan infrastruktur dasar desa melalui kegiatan Perbaikan Jalan di 28 desa yang dilalui rute MJM 2026. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan daya tarik keindahan desa.
Selain itu, Bank Mandiri juga membangun 28 batas desa yang bertujuan memperkuat identitas administratif wilayah, mendukung tertib tata kelola desa, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan dalam mengenali batas kawasan.
Lebih lanjut, Bank Mandiri juga menggelar Aksi Bersih Desa yang melibatkan masyarakat di seluruh desa peserta program. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan wisata agar selalu bersih, aman, dan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Melalui aksi tersebut, Bank Mandiri ingin berkontribusi pada penguatan kesadaran kolektif dan semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi salah satu aset penting Yogyakarta sebagai destinasi wisata alam dan budaya.
Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat, Bank Mandiri turut menyalurkan 2.800 paket sembako kepada kelompok masyarakat pra-sejahtera. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan yang menjadi nilai utama dalam pelaksanaan program ini.
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