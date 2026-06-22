Mau ke JIS Naik KRL? Simak Rute Baru Commuter Line Tanjung Priok

JawaPos.com - Akses menuju Jakarta International Stadium (JIS) kini jauh lebih mudah dan murah.

Mulai Senin (22/6), KRL Commuter Line relasi Tanjung Priok–Jakarta Kota secara resmi mulai berhenti dan melayani penumpang di Stasiun JIS.

Langkah ini menjadi angin segar bagi warga Jakarta yang kerap mengeluhkan terbatasnya opsi transportasi publik menuju stadion megah tersebut.

Kabar baiknya, bertepatan dengan momentum HUT Jakarta ke-499, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan tarif spesial sebesar Rp1 saja. Tarif super murah ini berlaku selama masa operasional terbatas, yaitu mulai 22 hingga 28 Juni 2026.

Jadwal dan Rute KRL Menuju Stasiun JIS

Bagi Anda yang ingin menjajal rute baru ini, operasional terbatas Stasiun JIS akan melayani penumpang setiap hari mulai pukul 05.30 WIB hingga 21.00 WIB. Jarak antar-kereta atau headway yakni setiap 30 menit sekali.

Untuk menuju ke Stasiun JIS, penumpang dari arah Jakarta Kota, Kampung Bandan, atau Ancol bisa naik KRL ke arah Stasiun Tanjung Priok terlebih dahulu. Nantinya, kereta relasi Tanjung Priok–Jakarta Kota tersebut akan langsung transit dan menurunkan penumpang di Stasiun JIS.