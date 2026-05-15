Sektor MICE Diproyeksi jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi, Tumbuh 15 Persen pada Tahun ini

JawaPos.com - Industri pameran dagang atau Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) dinilai semakin berperan sebagai penggerak baru pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan sektor ini tidak hanya mendorong aktivitas bisnis dan perdagangan, tetapi juga memperluas jejaring investasi serta membuka akses pasar internasional bagi pelaku usaha di Indonesia.

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan pusat perdagangan regional yang semakin penting, Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan tahunan yang stabil berkisar 5 persen dengan adanya dukungan dari keunggulan demografis yang kuat.

Di saat yang sama, sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di Indonesia juga sedang mengalami momentum yang kuat, dengan pertumbuhan industri yang diperkirakan mencapai hingga 15 persen tahun ini.

Kondisi tersebut membuat industri pameran semakin dipandang strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, manufaktur, hingga pengembangan industri kreatif. Kehadiran berbagai pameran internasional juga dinilai mampu menciptakan efek berganda terhadap sektor lain seperti perhotelan, transportasi, logistik, dan pariwisata.

Momentum tersebut juga tampak terlihat dari semakin kuatnya minat perusahaan global terhadap pasar Indonesia. Salah satunya ditandai melalui pendirian PT Nine Koeln Indonesia yang merupakan kerjasama antara Koelnmesse dan AMARA Expo.

PT Nine Koeln Indonesia sendiri akan berfokus pada peningkatan kualitas pameran dagang, penguatan partisipasi internasional, serta dukungan bagi pelaku bisnis di Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Perusahaan ini diposisikan supaya dapat berkontribusi dalam mewujudkan keinginan Indonesia untuk menjadi pusat utama pameran dagang di kawasan ini.

"Melalui kolaborasi ini, kami mengambil langkah signifikan ke depan dalam menghadirkan platform berkualitas tinggi dan menciptakan lebih banyak peluang bagi pelaku bisnis Indonesia untuk terhubung secara global," kata Etty Anggraeni, Managing Director PT Nine Koeln Indonesia.