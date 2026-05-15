Linknet Perluas Infrastruktur Digital di EJIP, Kawasan Industri Kini Dipantau AI dan IoT

Kawasan industri EJIP. (EJIP)
JawaPos.com - PT Link Net Tbk (Linknet) memperluas pengelolaan infrastruktur digital di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP). Itu dilakukan melalui penambahan layanan Internet of Things (IoT) dan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI).
Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan kawasan industri terhadap keamanan digital, efisiensi operasional, dan konektivitas yang stabil selama 24 jam. Perluasan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan addendum kemitraan antara Linknet dan PT East Jakarta Industrial Park (EJIP).
Fokus utamanya bukan lagi sekadar penyediaan internet dedicated untuk tenant, melainkan penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan kawasan industri berbasis teknologi pintar. Melalui solusi AI-Powered CCTV, kawasan EJIP kini akan dilengkapi teknologi pemantauan perimeter security untuk mengawasi area perbatasan kawasan industri.
Selain itu, sistem juga digunakan untuk traffic management guna mendeteksi parkir liar dan memantau kecepatan kendaraan di area industri. Tidak hanya itu, teknologi water level detection juga diterapkan untuk memantau ketinggian air sebagai bagian dari mitigasi risiko lingkungan dan antisipasi gangguan operasional akibat kondisi cuaca ekstrem atau genangan.
Direktur EJIP Andy Rif’at Jusuf mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan penting bagi kawasan industri modern yang ingin menjaga daya saing dan memberikan kepastian operasional bagi tenant. Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan daya saing kawasan industri di era modern.
”Kami menyambut baik perluasan kemitraan dengan Linknet yang membawa solusi AI-Powered CCTV dan infrastruktur IoT canggih ke dalam kawasan EJIP,” ujar Andy.
Dia menilai peningkatan teknologi tersebut bukan hanya pembaruan fasilitas, melainkan investasi strategis untuk memperkuat keamanan dan efisiensi kawasan industri secara menyeluruh.
”Dengan sistem manajemen lalu lintas yang lebih cerdas dan deteksi dini risiko lingkungan melalui water level detection, kami yakin EJIP akan menjadi kawasan industri yang semakin tangguh, aman, dan menjadi rumah yang ideal bagi pertumbuhan bisnis manufaktur global,” lanjut Andy Rif’at Jusuf.
Sebelumnya, Linknet telah menyediakan layanan dedicated internet untuk mendukung kebutuhan konektivitas tenant di EJIP. Penambahan solusi IoT dan sistem AI kini memperluas peran perusahaan dari penyedia layanan konektivitas menjadi pengelola infrastruktur digital kawasan industri.
