Berminat Bekerja di Tambang? AMNT Buka Rekrutmen Tenaga Kerja Lintas Daerah, Cek di Sini

JawaPos.com - PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membuka rekrutmen tenaga kerja lintas daerah untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan yang menjalankan bisnis pertambangan tembaga dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Vice President Corporate Communications AMNT Kartika Octaviana mengatakan, proses rekrutmen tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas akses kesempatan kerja sekaligus menjaring talenta terbaik secara inklusif dan kompetitif.

"Kami percaya talenta terbaik adalah kunci untuk mendorong kinerja operasional yang unggul dan berkelanjutan," ujar dia dikutip dari Antara, Minggu (10/5).

Kartika menuturkan, pihaknya ingin membuka peluang yang lebih luas bagi putra-putri daerah untuk berkembang melalui proses rekrutmen tersebut. Kandidat yang berminat dapat mengirimkan curriculum vitae (CV) melalui formulir daring sebagai tahap seleksi awal untuk menyesuaikan kualifikasi dengan posisi yang tersedia.

Bagi pelamar dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, dan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat, pengisian formulir dibuka hingga 20 Mei 2026. Sementara untuk pelamar dari Surabaya dan Jakarta, batas waktu pengisian formulir sampai 31 Mei 2026.

AMNT menyiapkan tahapan seleksi lanjutan bagi pelamar yang lolos seleksi tahap awal berupa tes wawancara dan tes praktik yang berlangsung selama empat hingga lima hari.

Seleksi lanjutan dilaksanakan di lima kota, yakni Taliwang pada 5–8 Juni 2026, Sumbawa Besar pada 12–15 Juni 2026, Mataram pada 19–22 Juni 2026, Surabaya pada 17–20 Juli 2026 dan Jakarta pada 24–27 Juli 2026.

Kartika menyampaikan penambahan titik seleksi di Taliwang dan Sumbawa dilakukan untuk merespons antusias pelamar yang tinggi dari wilayah Pulau Sumbawa.