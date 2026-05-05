Berminat jadi Kru Kapal Minyak? Pertamina Buka Program Beasiswa Calon Pelaut, Catat Tanggal Pendaftarannya

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga membuka Program Beasiswa Calon Pelaut sebagai bagian dari upaya menyiapkan talenta maritim yang siap mendukung operasional armada kapal energi.

“Program ini kami rancang sebagai pipeline SDM pelaut yang siap operasional. Tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membuka jalur karier yang jelas bagi para penerima beasiswa untuk dapat terlibat langsung dalam operasional armada,” ujar Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto dikutip dari Antara, Selasa (5/5).

Program ini akan menjaring 23 penerima beasiswa yang setelah lulus akan langsung diproyeksikan bekerja sebagai kru kapal di Pertamina Patra Niaga. Pertamina Patra Niaga memandang penguatan talenta pelaut sebagai bagian penting dari keberlanjutan operasional distribusi energi.

Kementerian Perhubungan mencatat terdapat sekitar 1,4 juta pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai negara, menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari lima negara penyumbang pelaut terbesar di dunia.

Komitmen terhadap penguatan pelaut nasional juga tercermin dari komposisi kru di armada Pertamina Group. Dari total 4.368 kru pelaut, sebanyak 4.090 kru atau sekitar 94 persen merupakan Warga Negara Indonesia.

Data tersebut, kata Arif, menegaskan bahwa talenta maritim nasional menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan operasional armada energi.

Peran pelaut dalam rantai pasok downstream atau hilir juga semakin strategis, mengingat armada laut menjadi penghubung antara titik suplai, kilang, terminal, hingga wilayah distribusi energi.

Dalam konteks Pertamina Patra Niaga, armada kapal berperan dalam pengangkutan minyak mentah, produk kilang, BBM, dan LPG untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.