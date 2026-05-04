Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Melonjak Lagi per 4 Mei 2026, Pertamax Turbo Jadi Rp 19.900/Liter

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai hari ini, Senin (4/5). Kenaikan terjadi pada sejumlah produk bensin dan diesel nonsubsidi.

Mengutip situs resmi MyPertamina, harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp 19.900 per liter. Angka tersebut naik Rp 500 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp 19.400 per liter.

Kenaikan lebih tinggi terjadi pada BBM jenis diesel. Dexlite saat ini dijual Rp 26.000 per liter atau naik Rp 2.400 dari harga sebelumnya Rp 23.600 per liter. Sementara Pertamina Dex melonjak Rp 4.000 per liter menjadi Rp 27.900 dari sebelumnya Rp 23.900 per liter.

Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp 10.000 per liter, sedangkan Solar subsidi masih berada di harga Rp 6.800 per liter.

Selain itu, beberapa jenis BBM nonsubsidi lainnya juga belum mengalami penyesuaian harga. Pertamax masih dipatok Rp 12.300 per liter, sementara Pertamax Green tetap berada di level Rp 12.900 per liter.

Sebelumnya, harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan per 1 Mei 2026. Baik itu untuk BBM subsidi dan nonsubsidi.

Harga BBM di SPBU Pertamina, tercatat sama dengan perdagangan pada April 2026. Dalam hal ini harga Pertamax untuk wilayah Jakarta dan Sekitarnya masih dibanderol Rp 12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green dijual Rp 12.900 per liter.