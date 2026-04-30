Naik 10,4 Persen, Jasa Marga Bukukan Pendapatan Rp 5,1 Triliun pada Awal 2026

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatatkan pendapatan usaha yang begitu tinggi pada kuartal I 2026. Nilainya mencapai Rp 5,1 triliun atau tumbuh 10,4 persen dari Kuartal I Tahun 2025. Pendapatan ini tercatat paling besar dari tol sebesar Rp 4,7 triliun dan kinerja Pendapatan Usaha Lain sebesar Rp 397,6 miliar.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, perusahaan juga mencatat EBITDA sebesar Rp 3,4 triliun, meningkat 10,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dengan margin EBITDA yang terjaga di level 66,1 persen.

‘’Capaian ini mencerminkan konsistensi Perseroan dalam pengendalian beban usaha serta optimalisasi kinerja operasional,’’ ujar Rivan, Kamis (30/4).

Dari pendapatan tersebut, perusahaan pelat merah ini mencatat laba bersih pada Kuartal I 2026 tercatat sebesar Rp 774,7 miliar. ‘Angka ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha dan EBITDA.

Meski laba bersih sedikit terkoreksi secara year-on-year akibat peningkatan biaya keuangan seiring dengan beroperasinya Jalan Tol Jogja–Solo, Perseroan memandang pengoperasian ruas baru ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan kinerja usaha ke depan.

Di sisi lain, perusahaan berusaha menjaga menjaga kesehatan keuangan melalui pengelolaan keuangan yang terukur. Selain itu, mendorong pertumbuhan berkelanjutan yang diiringi peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jalan.

Dari sisi operasional, Jasa Marga mencatatkan pertumbuhan volume transaksi di jalan tol sebesar 1,64 persen year-on-year (yoy) atau mencapai 318,8 juta kendaraan pada Kuartal I 2026. Adapun lalu lintas harian rata-rata (LHR) mencapai 3,5 juta kendaraan.

Jasa Marga mencatat telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.294 kilometer dari total konsesi sepanjang kilometer. Angka ini merepresentasikan 42 persen dari total jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia.