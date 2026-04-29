Ryandi Zahdomo
Rabu, 29 April 2026 | 18.11 WIB

27 Perjalanan KAJJ Dibatalkan Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi, Simak Cara Refund 100 Persen Tiket KAI

Calon penumpang menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (16/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

Calon penumpang menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (16/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah melakukan upaya percepatan evakuasi dan normalisasi jalur pasca tabrakan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

Imbas dari kejadian ini, sebanyak 27 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) terpaksa dibatalkan.

Bagi para penumpang yang perjalanannya terdampak, PT KAI memastikan akan melakukan pengembalian biaya tiket secara penuh atau refund 100 persen. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kenyamanan pelanggan.

Proses Evakuasi dan Normalisasi Jalur

Saat ini, tim teknis PT KAI masih menormalisasi jalur, termasuk perbaikan listrik aliran atas dan rel agar perjalanan kereta api dapat kembali normal secepat mungkin.

Vice President PT KAI Anne Purba menjelaskan, pihaknya menargetkan proses ini rampung agar layanan KRL maupun KAJJ bisa segera beroperasi kembali dengan optimal.

Terkait operasional KAJJ, Anne menambahkan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap. Meskipun rekayasa operasi masih diterapkan, PT KAI berharap jadwal perjalanan akan segera berangsur normal.

"Iya, jadi kalau ini kan jalur hilirnya sudah bisa dilalui sehingga secara bertahap rekayasa operasinya mungkin masih ada beberapa yang ada terlambat dan yang lain, tapi sampai malam ini baru 27 kereta yang kemarin yang memang kami lakukan pembatalan," ujarnya.

Prosedur Refund 100 Persen

Bagi penumpang yang tiketnya terdampak pembatalan, tidak perlu khawatir mengenai pengembalian dana. PT KAI memberikan kemudahan akses bagi pelanggan untuk mengajukan refund tanpa potongan sedikit pun.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Imbas Kecelakaan Kereta Api di Bekasi, 4 Perjalanan KA dari Surabaya Dibatalkan, 588 Penumpang Terdampak - Image
Surabaya Raya

Imbas Kecelakaan Kereta Api di Bekasi, 4 Perjalanan KA dari Surabaya Dibatalkan, 588 Penumpang Terdampak

Selasa, 28 April 2026 | 20.32 WIB

Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur: Sejumlah Perjalanan Kereta Api Dibatalkan - Image
Jabodetabek

Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur: Sejumlah Perjalanan Kereta Api Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 07.40 WIB

Kecelakaan Parah di Bekasi Libatkan 1 Taksi, 2 KRL dan 1 KAJJ, DPR Bakal Panggil Kemenhub dan KAI - Image
Nasional

Kecelakaan Parah di Bekasi Libatkan 1 Taksi, 2 KRL dan 1 KAJJ, DPR Bakal Panggil Kemenhub dan KAI

Selasa, 28 April 2026 | 19.17 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

