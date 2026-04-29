27 Perjalanan KAJJ Dibatalkan Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi, Simak Cara Refund 100 Persen Tiket KAI

Calon penumpang menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (16/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah melakukan upaya percepatan evakuasi dan normalisasi jalur pasca tabrakan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.
Imbas dari kejadian ini, sebanyak 27 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) terpaksa dibatalkan.
Bagi para penumpang yang perjalanannya terdampak, PT KAI memastikan akan melakukan pengembalian biaya tiket secara penuh atau refund 100 persen. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kenyamanan pelanggan.
Proses Evakuasi dan Normalisasi Jalur
Saat ini, tim teknis PT KAI masih menormalisasi jalur, termasuk perbaikan listrik aliran atas dan rel agar perjalanan kereta api dapat kembali normal secepat mungkin.
Vice President PT KAI Anne Purba menjelaskan, pihaknya menargetkan proses ini rampung agar layanan KRL maupun KAJJ bisa segera beroperasi kembali dengan optimal.
Terkait operasional KAJJ, Anne menambahkan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap. Meskipun rekayasa operasi masih diterapkan, PT KAI berharap jadwal perjalanan akan segera berangsur normal.
"Iya, jadi kalau ini kan jalur hilirnya sudah bisa dilalui sehingga secara bertahap rekayasa operasinya mungkin masih ada beberapa yang ada terlambat dan yang lain, tapi sampai malam ini baru 27 kereta yang kemarin yang memang kami lakukan pembatalan," ujarnya.
Prosedur Refund 100 Persen
Bagi penumpang yang tiketnya terdampak pembatalan, tidak perlu khawatir mengenai pengembalian dana. PT KAI memberikan kemudahan akses bagi pelanggan untuk mengajukan refund tanpa potongan sedikit pun.
