Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur: Sejumlah Perjalanan Kereta Api Dibatalkan

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 2 Bandung membatalkan beberapa perjalanan kereta api sebagai dampak insiden yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jabar, Senin (27/4) malam.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menyampaikan, insiden kecelakaan antara Kereta CommuterLine dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur berdampak terhadap perjalanan kereta api.

"Dua perjalanan KA Parahyangan 139B berangkat Bandung pukul 19.25 WIB dan KA 140B berangkat Gambir 23.05 WIB kami batalkan sebagian perjalanannya untuk lintas Karawang-Gambir PP," katanya.

Pembatalan perjalanan kereta api itu merupakan dampak dari insiden yang terjadi di wilayah Bekasi Timur. Ia menyebutkan, penanganan atas insiden itu masih terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pengguna jasa dan petugas di lapangan.

"Kami memohon maaf dan turut berduka cita yang mendalam atas kejadian tersebut," katanya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam keterangan resminya menyatakan fokus melakukan evakuasi penumpang dan penanganan rangkaian kereta terkait insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta api jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur.

"Saat ini seluruh upaya difokuskan pada proses evakuasi penumpang dan awak sarana, serta penanganan korban di lokasi kejadian dengan prioritas utama keselamatan," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam pernyataan di Jakarta.

PT KAI sebelumnya menyampaikan bahwa telah terjadi insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, yang berdampak pada perjalanan kereta api.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun, terdapat empat orang penumpang KRL yang dinyatakan meninggal dunia akibat insiden tersebut.