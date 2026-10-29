Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Penulis: Sabik Aji Taufan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.23 WIB

Kembangkan Potensi dan Karier, Generasi Muda Perlu Kawal Program Presiden Prabowo

Aktivis Lingkungan Ahmad Zamzami dalam diskusi publik di Surakarta, Jawa Tengah. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Keterlibatan kelompok muda dalam program Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat penting. Manfaatnya pun bisa dirasakan untuk mengembangkan potensi dan meniti karier.
 
Aktivis Lingkungan Ahmad Zamzami mengatakan, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus ikut memahami program yang dijalankan oleh pemerintah.
 
Dengan begitu, generasi muda bisa menawarkan gagasan pembangunan bangsa, karena terlibat langsung dalam program pemerintah.
 
“Harapannya program-program pemerintah itu bisa terserap dari anak muda. Growth mindset adalah hal yang penting untuk anak muda untuk bisa memahami apa saja yang sudah pemerintah berikan kepada anak muda,” kata Zamzami dalam diskusi publik di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/10).
 
 
Dengan memahami kebijakan pemerintah, generasi muda bisa mengambil peran lebih besar. Dengan pola pikir yang lebih kreatif dan inovatif dipercaya bisa mengoptimalkan program pemerintah.
 
Ia menilai, komunikasi antara pemerintah dan generasi muda perlu terus diperkuat agar aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik.
 
Komunikasi dua arah tersebut juga penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan program pemerintah, tantangan pelaksanaannya, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
 
Pada kesempatan yang sama, Ketua KTI Kota Surakarta, Ikhsanudin Fajar Utomo mengatakan, Asta Cita merupakan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang perlu dilihat berdasarkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.
 
“Asta Cita adalah misi atau prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang ukurannya bukan hanya janji, tapi hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ikhsan.
 
Generasi muda perlu memahami program-program tersebut. Sehingga memberikan dampak besar kepada bangsa.
 
“Keterlibatan generasi muda dalam menyampaikan aspirasi, merancang solusi, mengawasi kebijakan, dan ikut mengambil keputusan sangat penting dalam mengawal Asta Cita ini,” imbuhnya.
 
Ikhsan juga mengajak pemuda di Surakarta untuk menyambut berbagai program pembangunan yang dapat membuka peluang peningkatan keterampilan dan karier. Salah satunya program siap kerja yang dinilai relevan dengan kebutuhan anak muda dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
 
“Pemuda Solo bisa menyambut program-program di Solo, salah satunya program siap kerja yang memang sangat bermanfaat untuk anak muda dalam mengembangkan potensi dan karier. Pemuda perlu bergerak dan berdampak bagi masyarakat Solo dan sekitarnya,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kembangkan Potensi Lokal, Prabowo Diminta Perkuat Ekonomi Biru dan Lumbung Ikan Nasional - Image
Berita Daerah

Kembangkan Potensi Lokal, Prabowo Diminta Perkuat Ekonomi Biru dan Lumbung Ikan Nasional

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.27 WIB

Prabowo Ucapkan Selamat atas Kemenangan Lula da Silva dalam Pilpres Brasil - Image
Internasional

Prabowo Ucapkan Selamat atas Kemenangan Lula da Silva dalam Pilpres Brasil

Rabu, 28 Oktober 2026 | 18.48 WIB

2 Tahun Prabowo Sektor Energi Disorot, Aktivis: Penting Perkuat Kemandirian Nasional - Image
Berita Daerah

2 Tahun Prabowo Sektor Energi Disorot, Aktivis: Penting Perkuat Kemandirian Nasional

Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.08 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore