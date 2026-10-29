Kembangkan Potensi dan Karier, Generasi Muda Perlu Kawal Program Presiden Prabowo

Aktivis Lingkungan Ahmad Zamzami dalam diskusi publik di Surakarta, Jawa Tengah. (Istimewa)

JawaPos.com - Keterlibatan kelompok muda dalam program Presiden Prabowo Subianto menjadi sangat penting. Manfaatnya pun bisa dirasakan untuk mengembangkan potensi dan meniti karier.

Aktivis Lingkungan Ahmad Zamzami mengatakan, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus ikut memahami program yang dijalankan oleh pemerintah.

Dengan begitu, generasi muda bisa menawarkan gagasan pembangunan bangsa, karena terlibat langsung dalam program pemerintah.

“Harapannya program-program pemerintah itu bisa terserap dari anak muda. Growth mindset adalah hal yang penting untuk anak muda untuk bisa memahami apa saja yang sudah pemerintah berikan kepada anak muda,” kata Zamzami dalam diskusi publik di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/10).

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Dengan memahami kebijakan pemerintah, generasi muda bisa mengambil peran lebih besar. Dengan pola pikir yang lebih kreatif dan inovatif dipercaya bisa mengoptimalkan program pemerintah.

Ia menilai, komunikasi antara pemerintah dan generasi muda perlu terus diperkuat agar aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik.

Komunikasi dua arah tersebut juga penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan program pemerintah, tantangan pelaksanaannya, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KTI Kota Surakarta, Ikhsanudin Fajar Utomo mengatakan, Asta Cita merupakan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang perlu dilihat berdasarkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Asta Cita adalah misi atau prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yang ukurannya bukan hanya janji, tapi hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ikhsan.

Generasi muda perlu memahami program-program tersebut. Sehingga memberikan dampak besar kepada bangsa.

“Keterlibatan generasi muda dalam menyampaikan aspirasi, merancang solusi, mengawasi kebijakan, dan ikut mengambil keputusan sangat penting dalam mengawal Asta Cita ini,” imbuhnya.

Ikhsan juga mengajak pemuda di Surakarta untuk menyambut berbagai program pembangunan yang dapat membuka peluang peningkatan keterampilan dan karier. Salah satunya program siap kerja yang dinilai relevan dengan kebutuhan anak muda dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

“Pemuda Solo bisa menyambut program-program di Solo, salah satunya program siap kerja yang memang sangat bermanfaat untuk anak muda dalam mengembangkan potensi dan karier. Pemuda perlu bergerak dan berdampak bagi masyarakat Solo dan sekitarnya,” pungkasnya.