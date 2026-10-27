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Penulis: Sabik Aji Taufan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.08 WIB

2 Tahun Prabowo Sektor Energi Disorot, Aktivis: Penting Perkuat Kemandirian Nasional

Ilustrasi pengolahan kelapa sawit. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Memperkuat ketahanan energi nasional dianggap aspek penting yang harus diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Selama 2 tahun kepemimpinan, Prabowo dianggap membuat kebijakan yang tepat.
 
Hal itu disampaikan Aktivis Pemuda Riau, Jimmy Saputra Nasution dalam diskusi publik bertajuk Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Sawit, Energi, dan Ekonomi Hijau di Pekanbaru, Senin (26/10).
 
Jimmy mengatakan, pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi di tengah naiknya harga minyak dunia. Harga Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter dan Solar bersubsidi Rp 6.800 per liter. Cara ini dipercaya mampu menjaga daya beli masyarakat.
 
“Upaya menjaga keterjangkauan energi sekaligus memperkuat kemandirian nasional merupakan langkah penting. Kami mengapresiasi arah kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri agar Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri,” ujar Jimmy, Selasa (27/10).
 
 
Pemerintah juga terlihat serius dalam mewujudkan swasembada energi. Langkah yang sudah terlihat melalui pengembangan bioetanol E20 secara bertahap. 
 
Pemerintah juga mencanangkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
 
Kebijakan ini diyakini bisa memberikan manfaat besar bagi daerah seperti Riau. Produk industri kini bisa ditingkatkan karena memiliki nilai tambah.
 
Di sektor kelapa sawit, kebijakan mandatori biodiesel B50 yang disebut berlaku sejak 1 Juli 2026 menjadi salah satu cara meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
 
 
“Kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Kami mengapresiasi upaya pemerintah mengoptimalkan komoditas ini untuk mendukung kemandirian energi. Harapannya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani sawit di Riau,” jelasnya.
 
Selain pemanfaatan sawit, penguatan tata kelola melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) turut menjadi perhatian. Standar keberlanjutan tersebut diharapkan dapat mendorong praktik industri sawit yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing.
 
BMR juga menyoroti penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hingga Oktober 2026, satgas tersebut dilaporkan telah mengambil alih kembali sekitar 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal.
 
“Penertiban kawasan hutan merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam. Kami berharap pelaksanaannya semakin memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan tetap memperhatikan hak serta kondisi masyarakat kecil,” pungkasnya.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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