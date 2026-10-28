Prabowo Ucapkan Selamat atas Kemenangan Lula da Silva dalam Pilpres Brasil

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyapa para pendukungnya di Sao Paulo, Brasil, pada 25 Oktober 2026. (Tuane Fernandes/Reuters)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva atas kemenangan dalam pemilihan presiden (pilpres) Brasil. Kemenangan itu mengantarkan Lula pada periode keempat kepemimpinannya sebagai presiden.
Ucapan itu disampaikan Prabowo melalui akun media sosial X. Dalam unggahannya, Prabowo menyebut Lula sebagai sahabat sekaligus rekan seperjuangan.
“Selamat kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan saya, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva (@LulaOficial), atas kemenangan bersejarahnya untuk keempat kalinya sebagai Presiden Republik Federasi Brasil,” kata Prabowo dalam unggahannya, Rabu (28/10).
Prabowo menilai, kemenangan Lula mencerminkan kepercayaan masyarakat Brasil terhadap kepemimpinan presiden tersebut. Ia juga menyampaikan harapan agar Lula senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya memimpin negara.
“Saya berharap beliau senantiasa dianugerahi kekuatan dan kesehatan untuk memimpin kemajuan rakyat Brasil di masa depan,” ucapnya.
Selain memberikan ucapan selamat, Prabowo menyoroti besarnya peluang Indonesia dan Brasil untuk memperluas kerja sama bilateral. Menurutnya, kedua negara memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang semakin kuat di berbagai bidang.
Karena itu, Prabowo mengajak Indonesia dan Brasil untuk terus mempererat hubungan persahabatan sekaligus memperkuat kemitraan strategis, terutama dalam menghadapi beragam tantangan global.
“Di tengah berbagai tantangan besar yang kita hadapi saat ini, mari kita memperkuat kemitraan strategis dan mewujudkan persahabatan antara kedua bangsa kita,” pungkasnya. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022