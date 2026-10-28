Prabowo Ucapkan Selamat atas Kemenangan Lula da Silva dalam Pilpres Brasil

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva atas kemenangan dalam pemilihan presiden (pilpres) Brasil. Kemenangan itu mengantarkan Lula pada periode keempat kepemimpinannya sebagai presiden.

Ucapan itu disampaikan Prabowo melalui akun media sosial X. Dalam unggahannya, Prabowo menyebut Lula sebagai sahabat sekaligus rekan seperjuangan.

“Selamat kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan saya, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva (@LulaOficial), atas kemenangan bersejarahnya untuk keempat kalinya sebagai Presiden Republik Federasi Brasil,” kata Prabowo dalam unggahannya, Rabu (28/10).

Prabowo menilai, kemenangan Lula mencerminkan kepercayaan masyarakat Brasil terhadap kepemimpinan presiden tersebut. Ia juga menyampaikan harapan agar Lula senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya memimpin negara.

“Saya berharap beliau senantiasa dianugerahi kekuatan dan kesehatan untuk memimpin kemajuan rakyat Brasil di masa depan,” ucapnya.

Selain memberikan ucapan selamat, Prabowo menyoroti besarnya peluang Indonesia dan Brasil untuk memperluas kerja sama bilateral. Menurutnya, kedua negara memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang semakin kuat di berbagai bidang.

Karena itu, Prabowo mengajak Indonesia dan Brasil untuk terus mempererat hubungan persahabatan sekaligus memperkuat kemitraan strategis, terutama dalam menghadapi beragam tantangan global.