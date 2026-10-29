Kembangkan Potensi Lokal, Prabowo Diminta Perkuat Ekonomi Biru dan Lumbung Ikan Nasional

Presiden Prabowo Subianto. (BPMI Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto diminta memperkuat ekonomi biru dan lumbung ikan nasional. Potensi lokal harus mau dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Ketua Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) Batam, M. Ghoji Alghifari Lubis mengatakan, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya memperkuat ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

“Generasi milenial harus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan pemerintahan Prabowo melalui gagasan, inovasi, kewirausahaan, dan partisipasi masyarakat,” kata Ghoji dalam diskusi publik di Batam, Rabu (28/10).

Dia menilai, keterlibatan langsung masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi biru dan lumbung ikan nasional. Dengan begitu sumber daya maritim bisa dimanfaatkan maksimal.

Generasi muda juga harus berani mengambil peran pengembangan usaha berbasis potensi lokal, inovasi pengolahan hasil laut, dan pengawasan konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk generasi milenial yang memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Batam Fendi Hidayat menilai, Kepulauan Riau memiliki peluang strategis untuk mengembangkan ekonomi biru karena karakteristik wilayahnya sebagai provinsi kepulauan.

Potensi tersebut mencakup perikanan tangkap, budi daya laut, pengolahan hasil perikanan, serta perdagangan dan konektivitas maritim.

Dengan pengelolaan yang tepat, diyakini bisa memperkuat perekonomian daerah. Namun, langkah ini perlu diiringi dengan peningkatan SDM dan infrastruktur yang memadai.

“Pengembangan ekonomi biru dan Lumbung Ikan Nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, nelayan, koperasi, serta masyarakat pesisir. Kolaborasi tersebut penting agar potensi maritim Kepulauan Riau dapat dikelola secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Fendi.

Ia menjelaskan, ekonomi biru tidak sekadar memanfaatkan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan ketahanan pangan.

Dalam konteks Lumbung Ikan Nasional, Fendi menekankan pentingnya membangun sistem perikanan terintegrasi, mulai dari produksi dan pendaratan ikan hingga penyimpanan, pengolahan, serta distribusi ke berbagai wilayah.

Ketersediaan pelabuhan perikanan, fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage, distribusi antarpulau, dan industri pengolahan hasil laut dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.

“Bagi Kepulauan Riau, penguatan sektor ini berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan, memperluas kesempatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.