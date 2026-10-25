JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 Hadirkan Standar Baru Ajang Penghargaan Berbasis Data BPS

Bupati Madiun H. Hari Wuryanto (tengah) bersama Wakil Pemimpin Redaksi JawaPos.com Suprianto (dua dari kanan) (Istimewa)
JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan betapa banyaknya acara penganugerahan prestasi satu wilayah kerap terkesan formalitas semata? Di tengah hiruk-pikuk kegiatan seremonial yang sering kali kehilangan esensi, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan capaian nyata?
Mematahkan tren tersebut, JawaPos.com bersiap menghadirkan gebrakan baru di panggung apresiasi Jawa Timur dengan tajuk Wilwatikta Awards 2026. Nama Wilwatikta sendiri dipilih sebagai pengingat akan kejayaan masa lalu sekaligus harapan akan kebangkitan prestasi daerah-daerah di Jawa Timur di masa kini. Rencananya Wilwatikta Awards 2026 ini akan berlangsung di Legacy Ballroom, Surabaya pada Jumat (30/10) mendatang.
Ajang ini digagas bukan sekadar untuk membagi piala di atas panggung mewah. Bukan pula sekadar rutinitas tahunan yang mudah dilupakan setelah lampu panggung padam. Lebih dari itu, Wilwatikta Awards 2026 lahir sebagai bentuk penghormatan objektif atas kerja keras pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Penghormatan yang tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi benar-benar terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Satu hal yang membuat ajang ini terasa begitu istimewa dan berbeda dari yang lain adalah fondasi penilaiannya. Penyelenggara menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada sistem voting, tidak ada polling popularitas, apalagi pendaftaran berbayar yang kerap menjadi "biaya masuk" bagi peserta di berbagai ajang penghargaan lainnya. Semua praktik yang berpotensi mencederai objektivitas disingkirkan.
Penilaian 100 persen bergantung pada angka dan indikator statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Inilah yang menjadi pembeda utama. Bukan sentimen publik, bukan intensitas pemberitaan, bukan pula kedekatan dengan penyelenggara. Hanya data. Hanya fakta. Hanya angka-angka yang selama ini mencatat setiap gerak pembangunan di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
"Kami ingin setiap trofi yang diboyong pulang benar-benar mencerminkan keringat dan capaian nyata di lapangan," ujar Wakil Pemimpin Redaksi JawaPos.com Suprianto. "Data BPS adalah cermin paling jujur. Melalui angka-angka itulah pertumbuhan ekonomi, penekanan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat di 38 kabupaten/kota diuji secara independen," tambah Suprianto.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban bagi mereka yang selama ini meragukan objektivitas ajang-ajang penghargaan. Dengan berpijak pada data BPS, Wilwatikta Awards 2026 memastikan bahwa tidak ada intervensi, tidak ada negosiasi, dan tidak ada kompromi terhadap akurasi penilaian. Setiap daerah diperlakukan sama, dinilai dengan parameter yang sama, dan diukur dengan standar yang sama.
Melalui paduan validasi data terpercaya dari BPS Jatim dan jaringan publikasi masif Jawa Pos Group, para pemenang tak hanya mengantongi pengakuan resmi, tetapi juga panggung publikasi bereputasi di skala nasional. Nama mereka akan dikenal, prestasi mereka akan menjadi inspirasi, dan kerja keras mereka selama ini akhirnya mendapatkan tempat yang layak di mata publik.
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