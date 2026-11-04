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Penulis: Dadang Kurnia
Kamis, 5 November 2026 | 01.39 WIB

Pemkot Blitar Borong 2 Wilwatikta Awards 2026 Berkat Komitmen Kuat Pelayanan Publik

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono (kiri) menerima JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar (kanan) di Legacy Ballroom, Surabaya pada Jumat (30/10). (Dok JawaPos.com) - Image

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono (kiri) menerima JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar (kanan) di Legacy Ballroom, Surabaya pada Jumat (30/10). (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar di bawah kepemimpinan Wali Kota Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Jawa Timur. Kota Blitar sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom, Surabaya pada Jumat (30/10).

Dua penghargaan bergengsi tersebut diraih Pemkot Blitar atas capaian impresif pada bidang Kesetaraan Gender serta bidang Pelayanan Publik dan Informasi. Piala penghargaan diterima langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Blitar Tri Iman Prasetyono bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Hakim Sisworo.

"Semoga prestasi ini hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar Pj Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono. Tri Iman menjelaskan penghargaan di bidang kesetaraan gender merupakan wujud pengakuan atas pesatnya perkembangan peran perempuan dalam roda pembangunan di Kota Blitar.

Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi perempuan di berbagai sektor publik dan perumusan kebijakan daerah mencatatkan peningkatan yang signifikan dan inkusif. "Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah semakin meningkat. Ke depan, kami terus mendorong inovasi OPD agar kesetaraan gender semakin solid," terangnya.

Sementara pada bidang pelayanan publik dan informasi, Pemkot Blitar dinilai sukses membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, dan transparan. Inovasi layanan publik yang dihadirkan Diskominfotik dan jajaran OPD memungkinkan warga Kota Blitar mengakses informasi secara presisi sekaligus menyampaikan aspirasi maupun pengaduan yang langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah kota.

"Masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat, pengaduannya juga direspon cepat oleh Pemkot Blitar, dan pemerintah kota bisa menanggapinya secara langsung. Komunikasi dua arah ini penting untuk merawat kepercayaan publik," tegas Tri Iman.

Editor: Diar Candra
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