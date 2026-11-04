Kabupaten Sampang Sabet 4 Wilwatikta Awards 2026, Junaidi: Tugas Kami Menyejahterakan Masyarakat

JawaPos.com — Kabupaten Sampang meraih empat kategori penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Keempat trofi diterima oleh Bupati H. Slamet Junaidi, S.IP. di Legacy Ballroom Surabaya pada Jumat (30/10). Penghargaan ini menjadikan Pemkab termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian pada bidang ekonomi, investasi, pariwisata, serta kesetaraan gender itu dipandang sebagai pengakuan atas kinerja pemerintah daerah bersama masyarakat Sampang.

Bagi Slamet Junaidi penghargaan tersebut berkaitan erat dengan tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala daerah.

Ia menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan perekonomian, termasuk sektor pariwisata dan industri, selama memimpin Kabupaten Sampang.

Pesan itu membuat keberhasilan membawa pulang empat penghargaan memiliki makna lebih luas bagi pemerintah daerah.

Apresiasi yang diterima dalam malam penganugerahan tersebut menjadi pengingat untuk menjaga fokus pada kepentingan masyarakat.

Apa Saja Empat Penghargaan yang Diraih Sampang?

Keempat kategori tersebut disampaikan langsung oleh Slamet Junaidi setelah menerima penghargaan di Surabaya.