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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 4 November 2026 | 20.40 WIB

Kabupaten Sampang Sabet 4 Wilwatikta Awards 2026, Junaidi: Tugas Kami Menyejahterakan Masyarakat

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi S.IP menunjukkan penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) (Dok. JawaPos.com) - Image

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi S.IP menunjukkan penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com — Kabupaten Sampang meraih empat kategori penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Keempat trofi diterima oleh Bupati H. Slamet Junaidi, S.IP. di Legacy Ballroom Surabaya pada Jumat (30/10). Penghargaan ini menjadikan Pemkab termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian pada bidang ekonomi, investasi, pariwisata, serta kesetaraan gender itu dipandang sebagai pengakuan atas kinerja pemerintah daerah bersama masyarakat Sampang.

Bagi Slamet Junaidi penghargaan tersebut berkaitan erat dengan tanggung jawab yang diembannya sebagai kepala daerah.

Ia menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan perekonomian, termasuk sektor pariwisata dan industri, selama memimpin Kabupaten Sampang.

Pesan itu membuat keberhasilan membawa pulang empat penghargaan memiliki makna lebih luas bagi pemerintah daerah.

Apresiasi yang diterima dalam malam penganugerahan tersebut menjadi pengingat untuk menjaga fokus pada kepentingan masyarakat.

Apa Saja Empat Penghargaan yang Diraih Sampang?

Kabupaten Sampang meraih penghargaan kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi, Daya Tarik Investasi, Pengembangan Pariwisata, dan Kesetaraan Gender dalam Wilwatikta Awards 2026.

Keempat kategori tersebut disampaikan langsung oleh Slamet Junaidi setelah menerima penghargaan di Surabaya.

“Alhamdulillah, Sampang mendapatkan empat kategori. Kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi, kedua soal Daya Tarik Investasi, ketiga ada Pengembangan Pariwisata dan terakhir terkait Kesetaraan Gender,” ujar Junaidi kepada JawaPos.com, Jumat (30/10).

Editor: Diar Candra
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