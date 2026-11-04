Kabupaten Sidoarjo Raih Wilwatikta Awards 2026, Genjot Digitalisasi demi Mudahkan Investor

JawaPos.com - Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan Daya Tarik Investasi dalam JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membawa komitmen mempermudah investor melalui digitalisasi layanan dan kepastian hukum.

Penghargaan yang diterima Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. itu menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah sekaligus pengingat untuk terus membenahi pelayanan bagi pelaku usaha.

Subandi menyampaikan apresiasi kepada Jawa Pos Group atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo.

Menurut dia, capaian tersebut berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan kolaborasi yang terbangun bersama masyarakat.

Fokus yang disampaikan Subandi menyentuh kebutuhan mendasar investor, yakni pelayanan yang mudah dan landasan hukum yang jelas.

Dua hal itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan daya tarik daerah bagi pengusaha maupun pengembang.

Penghargaan kategori Daya Tarik Investasi tersebut juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan arah pembenahan layanan.

Dalam keterangannya, Subandi menyoroti penataan regulasi tata ruang serta pemanfaatan layanan pemerintahan secara digital.

Apa yang Membuat Kepastian Hukum Jadi Perhatian Sidoarjo?